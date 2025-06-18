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ЕС хочет повысить налог для туристов США и Британии, пишут СМИ

ЕС хочет повысить налог для туристов США и Британии, пишут СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ

ЕС хочет повысить налог для туристов США и Британии, пишут СМИ

Европейский союз рассматривает повышение туристического налога для ряда стран, включая США и Великобританию, для компенсации долга в 350 миллиардов евро,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:29+0300

2025-06-18T10:29+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Европейский союз рассматривает повышение туристического налога для ряда стран, включая США и Великобританию, для компенсации долга в 350 миллиардов евро, предназначенного для восстановления после ковида, пишет газета Politico со ссылкой на источники. "ЕС рассматривает возможность налогообложения иностранных путешественников с целью погашения части общего долга в размере 350 миллиардов евро, возникшего для финансирования восстановления после пандемии COVID-19 в 2021 году", - отмечает издание. Несколько неназванных дипломатов отметили изданию, что повышение туристического налога, который в данный момент составляет 7 евро, будет частью новой европейской системы туристической авторизации (ETIAS). Схема становится одним из самых популярных вариантов налогообложения в преддверии официального предложения Европейской комиссии варианта бюджета 16 июля. По данным газеты, ETIAS будет применяться с последнего квартала 2026 года к 60 странам, в том числе США и Великобритании, у которых есть соглашения о безвизовом режиме с ЕС. "Рассматривается возможная корректировка сбора (туристического налога - ред.) с учетом роста инфляции с момента введения сбора в размере 7 евро в 2018 году", - добавил Politico представитель Еврокомиссии. Издание также указывает со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС, что власти Германии раскритиковали возможное повышение туристического налога, отметив, что это приведет к снижению спроса на путешествия в Европу. Politico 4 июня сообщало, что страны-члены Евросоюза получили разрешение перенаправить 335 миллиардов евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для восстановления после ковида, на оборонные проекты. Отмечается, что в 2021 году Еврокомиссия предлагала странам-участницам ЕС направить ресурсы фонда на борьбу с изменением климата, цифровизацию и поддержку прочих реформ.

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