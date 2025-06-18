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"Должны понять". В Европе заявили о назревающем перевороте в НАТО - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Должны понять". В Европе заявили о назревающем перевороте в НАТО
"Должны понять". В Европе заявили о назревающем перевороте в НАТО - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Должны понять". В Европе заявили о назревающем перевороте в НАТО
Европейские страны могут принять решение о направлении сил НАТО на территорию Украины даже без участия США, сообщает издание Guardian. По мнению издания, это... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T10:39+0300
2025-06-18T10:39+0300
политика
европа
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Европейские страны могут принять решение о направлении сил НАТО на территорию Украины даже без участия США, сообщает издание Guardian. По мнению издания, это стало особенно актуально на фоне изменения стратегических приоритетов Вашингтона."Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", — говорится в публикации.Автор статьи считает, что подобные шаги могут понадобиться, если, например, будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине, после чего возникнет необходимость в размещении западных сил в стране или в контроле над её воздушным пространством и морскими путями.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит оснований для компромисса в вопросе возможного ввода иностранных миротворцев на украинскую территорию. Он указал, что в случае появления там иностранных военных стран Запада, они не будут стремиться к реальному мирному урегулированию, поскольку, по его словам, такое военное присутствие будет создавать "факты на земле".В последнее время на Западе всё чаще звучат идеи о возможном прямом военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и противостоянии альянса России. В то же время в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не угрожает другим государствам, но не оставит без ответа действия, способные нанести ущерб её национальным интересам. Москва также неоднократно обращала внимание на резкий рост активности НАТО у своих западных границ России. Альянс при этом объясняет такие действия необходимостью "сдерживания российской агрессии". В свою очередь, российская сторона выражала обеспокоенность этим наращиванием и выступает за диалог с НАТО, но исключительно на равноправной основе. В МИД РФ подчеркивали, что для этого Западу необходимо отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию европейского континента.
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Политика, ЕВРОПА, НАТО, США, УКРАИНА, РОССИЯ
10:39 18.06.2025
 
"Должны понять". В Европе заявили о назревающем перевороте в НАТО

Guardian: Европа может направить войска НАТО на Украину без поддержки США

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Европейские страны могут принять решение о направлении сил НАТО на территорию Украины даже без участия США, сообщает издание Guardian. По мнению издания, это стало особенно актуально на фоне изменения стратегических приоритетов Вашингтона.
"Европейские лидеры должны понять, что их дни сочтены, поскольку США непреклонно обращают внимание своей армии на противостояние Китаю. Они должны взять НАТО под свой контроль ради собственных интересов", — говорится в публикации.
Автор статьи считает, что подобные шаги могут понадобиться, если, например, будет достигнуто соглашение о прекращении огня на Украине, после чего возникнет необходимость в размещении западных сил в стране или в контроле над её воздушным пространством и морскими путями.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Москва не видит оснований для компромисса в вопросе возможного ввода иностранных миротворцев на украинскую территорию. Он указал, что в случае появления там иностранных военных стран Запада, они не будут стремиться к реальному мирному урегулированию, поскольку, по его словам, такое военное присутствие будет создавать "факты на земле".
В последнее время на Западе всё чаще звучат идеи о возможном прямом военном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине и противостоянии альянса России. В то же время в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не угрожает другим государствам, но не оставит без ответа действия, способные нанести ущерб её национальным интересам.
Москва также неоднократно обращала внимание на резкий рост активности НАТО у своих западных границ России. Альянс при этом объясняет такие действия необходимостью "сдерживания российской агрессии". В свою очередь, российская сторона выражала обеспокоенность этим наращиванием и выступает за диалог с НАТО, но исключительно на равноправной основе. В МИД РФ подчеркивали, что для этого Западу необходимо отказаться от курса на дальнейшую милитаризацию европейского континента.
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