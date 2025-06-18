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Monde выявила сотни боевиков ВСУ, использующих нацистскую символику

Monde выявила сотни боевиков ВСУ, использующих нацистскую символику - 18.06.2025, ПРАЙМ

Monde выявила сотни боевиков ВСУ, использующих нацистскую символику

Французское издание Monde выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T19:25+0300

2025-06-18T19:25+0300

2025-06-18T19:26+0300

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ПАРИЖ, 18 июн – ПРАЙМ. Французское издание Monde выявило более 300 боевиков ВСУ, которые используют нацистскую символику, часть из них проходила обучение в странах Запада, включая Францию. "Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС... За 10 дней в социальных сетях мы обнаружили более 350 украинских военных, которые афишируют неонацистскую символику. По меньшей мере 200 из них принадлежат к 3-й штурмовой бригаде, одному из флагманских подразделений украинской армии. 3-я штурмовая бригада пользуется военной подготовкой, предоставляемой западными странами, включая Францию", - сообщают авторы в видеосюжете. Авторы даже обнаружили фотографии одного из солдат этой бригады, развернувшего нацистский флаг на фоне Эйфелевой башни. "В частности речь идет об обучении солдат в течение нескольких недель в конце 2023 в департаменте Крез. Многие из них не скрывали своей симпатии к неонацистам. И французская армия не могла этого не замечать: один из солдат имел татуировку СС прямо на виске", - указывается в расследовании. На запрос издания в минобороны Франции отметили, что отбором солдат для обучения занимаются власти Украины. Как указывают авторы, также обучение членов данной бригады проводили Испания, Германия, Латвия, Великобритания и Канада на территории Великобритании. Германия же сообщила, что отправила обратно 7 солдат, у которых была обнаружена нацистская символика. Как напоминает СМИ, 3-я бригада "является преемником полка "Азов"* , основанного в 2014 году активистами самых радикальных крайне правых - Андреем Билецким, "наиболее радикальной фигурой украинских крайне правых", управлявшего группой "Патриоты Украины", известной своей агрессивностью, расистской, антисемитской и ксенофобской риторикой. Авторы расследования отмечают, что руководители бригады также носят нацистскую символику или имеют татуировки с ней. При этом они указывают, что и другие подразделения украинской армии, включая диверсионное подразделение "Кракен", используют символику нацистов.* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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le monde, всу, нацизм