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Петербург может обсудить с экспертами ЮНЕСКО строительство двух небоскребов - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Петербург может обсудить с экспертами ЮНЕСКО строительство двух небоскребов
Петербург может обсудить с экспертами ЮНЕСКО строительство двух небоскребов - 18.06.2025, ПРАЙМ
Петербург может обсудить с экспертами ЮНЕСКО строительство двух небоскребов
Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:05+0300
2025-06-18T09:05+0300
пмэф-2025
юнеско
россия
санкт-петербург
недвижимость
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов. "Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог", - сказал Беглов. Губернатор напомнил, что официальный старт проектам был дан на прошлогоднем ПМЭФ. "В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных правил землепользования и застройки новое пространство определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года", - сказал Беглов. Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что миссию экспертов ЮНЕСКО ожидают в этом году для обсуждения вопросов будущего строительства еще двух небоскребов в Петербурге. Президент РФ Владимир Путин 5 июня 2024 года осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенного на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также показал Путину проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого - 703 метра. В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году было подписано соглашение о строительстве в Петербурге уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3". "Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юнеско, россия, санкт-петербург, недвижимость, александр беглов
ПМЭФ-2025, ЮНЕСКО, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Недвижимость, Александр Беглов
09:05 18.06.2025
 
Петербург может обсудить с экспертами ЮНЕСКО строительство двух небоскребов

Беглов: Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения строительства небоскребов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024.Торжественное открытие форума
ПМЭФ-2024.Торжественное открытие форума - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
"Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог", - сказал Беглов.
Губернатор напомнил, что официальный старт проектам был дан на прошлогоднем ПМЭФ.
"В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных правил землепользования и застройки новое пространство определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года", - сказал Беглов.
Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что миссию экспертов ЮНЕСКО ожидают в этом году для обсуждения вопросов будущего строительства еще двух небоскребов в Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин 5 июня 2024 года осмотрел площадку шпиля башни "Лахта Центра", построенного на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава "Газпрома" Алексей Миллер. В ходе экскурсии по "Лахта Центру" Миллер также показал Путину проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого - 703 метра. В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году было подписано соглашение о строительстве в Петербурге уникальных деловых комплексов "Лахта Центр 2" и "Лахта Центр 3".
"Лахта Центр" – многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы "Газпром" и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЮНЕСКОРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНедвижимостьАлександр Беглов
 
 
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