https://1prime.ru/20250618/nefteprovod-858634727.html

В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода

В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода

Нефтепровод прорвало в Эквадоре, идут работы по его восстановлению и сбору разлитой нефти, сообщила в среду нефтегазовая компания Petroecuador. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T21:19+0300

2025-06-18T21:19+0300

2025-06-18T21:20+0300

происшествия

эквадор

нефтепровод

прорыв

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нефтепровод прорвало в Эквадоре, идут работы по его восстановлению и сбору разлитой нефти, сообщила в среду нефтегазовая компания Petroecuador. Согласно заявлению компании, опубликованном в соцсети X, трубопровод прорвало в понедельник. По данным организации, инцидент произошел на 86-м километре трубопровода в провинции Напо. Сотрудники компании проводили работы по ликвидации последствий и сбору разлитой нефти, уточнила Petroecuador. "После повреждения трубопровода Petroecuador информирует, что разлив (нефти - ред.) находится под контролем... Сейчас проводятся работы по формированию нового отрезка трубопровода с целью возобновления перемещения топлива как можно скорее", - говорится в заявлении компании. Компания не приводит подробностей инцидента. В марте министерство энергетики страны заявило, что утечка нефти из трубопровода зафиксирована в центре Эквадора недалеко от гидроэлектростанции, расположенной на реке Кока. Инцидент произошел в провинции Напо.

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эквадор, нефтепровод, прорыв