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В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода
В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода
Нефтепровод прорвало в Эквадоре, идут работы по его восстановлению и сбору разлитой нефти, сообщила в среду нефтегазовая компания Petroecuador. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:19+0300
2025-06-18T21:20+0300
происшествия
эквадор
нефтепровод
прорыв
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нефтепровод прорвало в Эквадоре, идут работы по его восстановлению и сбору разлитой нефти, сообщила в среду нефтегазовая компания Petroecuador. Согласно заявлению компании, опубликованном в соцсети X, трубопровод прорвало в понедельник. По данным организации, инцидент произошел на 86-м километре трубопровода в провинции Напо. Сотрудники компании проводили работы по ликвидации последствий и сбору разлитой нефти, уточнила Petroecuador. "После повреждения трубопровода Petroecuador информирует, что разлив (нефти - ред.) находится под контролем... Сейчас проводятся работы по формированию нового отрезка трубопровода с целью возобновления перемещения топлива как можно скорее", - говорится в заявлении компании. Компания не приводит подробностей инцидента. В марте министерство энергетики страны заявило, что утечка нефти из трубопровода зафиксирована в центре Эквадора недалеко от гидроэлектростанции, расположенной на реке Кока. Инцидент произошел в провинции Напо.
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эквадор, нефтепровод, прорыв
Происшествия, ЭКВАДОР, нефтепровод, прорыв
21:19 18.06.2025 (обновлено: 21:20 18.06.2025)
 
В Эквадоре произошел прорыв нефтепровода

Petroecuador: в Эквадоре прорвало нефтепровод, разлив нефти взят под контроль

 | Перейти в медиабанкЭквадор
Эквадор
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Нефтепровод прорвало в Эквадоре, идут работы по его восстановлению и сбору разлитой нефти, сообщила в среду нефтегазовая компания Petroecuador.
Согласно заявлению компании, опубликованном в соцсети X, трубопровод прорвало в понедельник. По данным организации, инцидент произошел на 86-м километре трубопровода в провинции Напо. Сотрудники компании проводили работы по ликвидации последствий и сбору разлитой нефти, уточнила Petroecuador.
"После повреждения трубопровода Petroecuador информирует, что разлив (нефти - ред.) находится под контролем... Сейчас проводятся работы по формированию нового отрезка трубопровода с целью возобновления перемещения топлива как можно скорее", - говорится в заявлении компании.
Компания не приводит подробностей инцидента.
В марте министерство энергетики страны заявило, что утечка нефти из трубопровода зафиксирована в центре Эквадора недалеко от гидроэлектростанции, расположенной на реке Кока. Инцидент произошел в провинции Напо.
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ПроисшествияЭКВАДОРнефтепроводпрорыв
 
 
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