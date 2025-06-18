https://1prime.ru/20250618/niva-858626966.html

Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа"

Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа" - 18.06.2025, ПРАЙМ

Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа"

Машине Lada Niva ("Лада Нива") в 2026 году исполнится 50 лет, она войдет в историю мирового автопрома, заявил директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T16:29+0300

2025-06-18T16:29+0300

2025-06-18T16:29+0300

бизнес

промышленность

москва

максим соколов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/04/850657202_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2f12b0d196999dcbfe474d290989edc7.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Машине Lada Niva ("Лада Нива") в 2026 году исполнится 50 лет, она войдет в историю мирового автопрома, заявил директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Сегодня у нас легендарная "Нива", которой через год будет уже 50 лет, и она войдет в историю мирового автопрома", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. Он рассказал также, что после ухода зарубежных партнеров у компании возникли проблемы с комплектующими. "И каждый раз команда "АвтоВАЗа" вместе со своими партнерами находила те или иные решения, которые позволяли ни на один день не останавливать работу наших конвейеров", - отметил Соколов. По его словам, "АвтоВАЗ" за 2-2,5 года, несмотря на все сложности, справился с последствиями отсутствия иностранных деталей благодаря отечественным поставщикам. Сегодня среди них более 1650 предприятий, на которых работает более 500 тысяч человек. Ранее в среду "АвтоВАЗ" в рамках ПМЭФ впервые показал новый кроссовер - Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. Серийное производство запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250618/avtovaz-858618129.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, москва, максим соколов