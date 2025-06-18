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Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа" - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа"
Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа"
Машине Lada Niva ("Лада Нива") в 2026 году исполнится 50 лет, она войдет в историю мирового автопрома, заявил директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:29+0300
2025-06-18T16:29+0300
бизнес
промышленность
москва
максим соколов
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Машине Lada Niva ("Лада Нива") в 2026 году исполнится 50 лет, она войдет в историю мирового автопрома, заявил директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Сегодня у нас легендарная "Нива", которой через год будет уже 50 лет, и она войдет в историю мирового автопрома", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ. Он рассказал также, что после ухода зарубежных партнеров у компании возникли проблемы с комплектующими. "И каждый раз команда "АвтоВАЗа" вместе со своими партнерами находила те или иные решения, которые позволяли ни на один день не останавливать работу наших конвейеров", - отметил Соколов. По его словам, "АвтоВАЗ" за 2-2,5 года, несмотря на все сложности, справился с последствиями отсутствия иностранных деталей благодаря отечественным поставщикам. Сегодня среди них более 1650 предприятий, на которых работает более 500 тысяч человек. Ранее в среду "АвтоВАЗ" в рамках ПМЭФ впервые показал новый кроссовер - Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. Серийное производство запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, промышленность, москва, максим соколов
Бизнес, Промышленность, МОСКВА, Максим Соколов
16:29 18.06.2025
 
Lada Niva войдет в историю мирового автопрома, заявил глава "АвтоВАЗа"

Директор "АвтоВАЗа" Соколов: Lada Niva в 2026 году исполнится 50 лет

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкLada Niva
Lada Niva - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Машине Lada Niva ("Лада Нива") в 2026 году исполнится 50 лет, она войдет в историю мирового автопрома, заявил директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Сегодня у нас легендарная "Нива", которой через год будет уже 50 лет, и она войдет в историю мирового автопрома", - сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ПМЭФ.
Он рассказал также, что после ухода зарубежных партнеров у компании возникли проблемы с комплектующими. "И каждый раз команда "АвтоВАЗа" вместе со своими партнерами находила те или иные решения, которые позволяли ни на один день не останавливать работу наших конвейеров", - отметил Соколов.
По его словам, "АвтоВАЗ" за 2-2,5 года, несмотря на все сложности, справился с последствиями отсутствия иностранных деталей благодаря отечественным поставщикам. Сегодня среди них более 1650 предприятий, на которых работает более 500 тысяч человек.
Ранее в среду "АвтоВАЗ" в рамках ПМЭФ впервые показал новый кроссовер - Lada Azimut, созданный на собственной российской платформе Vesta. Серийное производство запланировано на 2026 год. На старте у автомобиля будут модернизированные двигатели собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил соответственно, трансмиссии - шестиступенчатая механика и вариатор. А в перспективе кроссовер получит новый турбированный двигатель мощностью 150 "лошадей" с классической автоматической коробкой передач.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. Презентация новинок АвтоВАЗа - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
"АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новый кроссовер Lada Azimut
13:38
 
БизнесПромышленностьМОСКВАМаксим Соколов
 
 
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