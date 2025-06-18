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Новак и генсек ОПЕК провели на ПМЭФ встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Новак и генсек ОПЕК провели на ПМЭФ встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК"
Новак и генсек ОПЕК провели на ПМЭФ встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" - 18.06.2025, ПРАЙМ
Новак и генсек ОПЕК провели на ПМЭФ встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК"
Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс провели десятую встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" на полях ПМЭФ, следующая... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T21:43+0300
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александр новак
генсек
опек
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс провели десятую встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" на полях ПМЭФ, следующая встреча состоится в 2026 году в Вене, сообщила организация. "На полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 18-21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, сегодня, 18 июня 2025 года, Организация стран - экспортеров нефти... и Российская Федерация провели десятую встречу высокого уровня Энергетического диалога "ОПЕК-Россия", - говорится в сообщении. Отмечается, что обсуждения касались событий на мировых рынках нефти и энергоносителей, а также различных вопросов, связанных с нефтяной и энергетической промышленностью, таких как энергетическая безопасность, риск недоинвестирования и важность стабильности рынка в обеспечении глобального экономического роста. На встрече также говорили про краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы энергетических рынков. "Стороны обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, взаимодействие России и ОПЕК как в двухстороннем формате, так и в рамках сделки ОПЕК+", - говорится на сайте правительства по итогам встречи Новака и аль-Гайса."Было решено, что следующая встреча высокого уровня Энергетического диалога ОПЕК-Россия состоится в течение 2026 года в Вене, Австрия", - добавляется в сообщении. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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александр новак, генсек, опек, встреча
ПМЭФ-2025, Александр Новак, Генсек, ОПЕК, встреча
21:43 18.06.2025 (обновлено: 21:54 18.06.2025)
 
Новак и генсек ОПЕК провели на ПМЭФ встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК"

Новак и генсек ОПЕК аль-Гайс провели на ПМЭФ встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Правительственная комиссия по направлению "Энергетика"
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс провели десятую встречу энергодиалога "Россия - ОПЕК" на полях ПМЭФ, следующая встреча состоится в 2026 году в Вене, сообщила организация.
"На полях Петербургского международного экономического форума, который проходит 18-21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, сегодня, 18 июня 2025 года, Организация стран - экспортеров нефти... и Российская Федерация провели десятую встречу высокого уровня Энергетического диалога "ОПЕК-Россия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обсуждения касались событий на мировых рынках нефти и энергоносителей, а также различных вопросов, связанных с нефтяной и энергетической промышленностью, таких как энергетическая безопасность, риск недоинвестирования и важность стабильности рынка в обеспечении глобального экономического роста. На встрече также говорили про краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные перспективы энергетических рынков.
"Стороны обсудили ситуацию на мировом нефтяном рынке, в том числе в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, взаимодействие России и ОПЕК как в двухстороннем формате, так и в рамках сделки ОПЕК+", - говорится на сайте правительства по итогам встречи Новака и аль-Гайса.
"Было решено, что следующая встреча высокого уровня Энергетического диалога ОПЕК-Россия состоится в течение 2026 года в Вене, Австрия", - добавляется в сообщении.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Александр НовакГенсекОПЕКвстреча
 
 
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