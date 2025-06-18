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Адвокат рассказала, что делать при отказе в лечении по ОМС

Адвокат рассказала, что делать при отказе в лечении по ОМС - 18.06.2025, ПРАЙМ

Адвокат рассказала, что делать при отказе в лечении по ОМС

Права граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи закреплены законодательно и обеспечиваются системой обязательного медицинского... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T02:02+0300

2025-06-18T02:02+0300

2025-06-18T02:02+0300

общество

здоровье

елена кудерко

омс

росздравнадзор

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Права граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи закреплены законодательно и обеспечиваются системой обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако ситуации нарушения прав пациентов все же случаются. Что делать, если вам отказывают в помощи, агентству “Прайм” рассказала адвокат Елена Кудерко.Пациенты зачастую сталкиваются с такими проблемами, как отказ или неполное предоставление медпомощи, некачественное обслуживание, требования оплаты бесплатных услуг, недостаточную информированность о своем здоровье, нарушение права выбора врача и медицинской организации, несоблюдение врачебной тайны, перечисляет эксперт.По словам Кудерко, для защиты своих прав необходимо знать несколько ключевых правовых аспектов получения помощи по ОМС.Во-первых, медицинская помощь по ОМС предоставляется гражданам бесплатно в рамках программы госгарантий. Она включает перечень услуг, предусмотренных базовой программой ОМС, распространяемой на всех застрахованных лиц независимо от места проживания, а также территориальную программу, действующую в конкретном регионе страны.Бесплатная помощь оказывается при условии включения процедуры или приема в указанные списки. К примеру, не получится получить бесплатную помощь в рамках ОМС по пластической хирургии, при этом хирургическая помощь с целью устранения эстетических недостатков, к примеру, в связи с травмой, будет оказана бесплатно.Во-вторых, прием врача возможен в медицинском учреждении, к которому гражданин официально прикреплен. Исключение, по словам адвоката, составляют ситуации, когда необходима неотложная помощь — тогда медучреждение обязано обеспечить прием вне зависимости от факта прикрепления гражданина к данной больнице или поликлинике.Кроме того, медицинская помощь должна быть оказана в соответствии со стандартами ее оказания, включая необходимую диагностику заболевания и его симптомов. "Отсутствие диагностики или неполное обследование или лечение будет расценено как некачественное оказание медицинской помощи", — объясняет юрист.Также важно знать, что сроки предоставления медицинских услуг строго регламентированы. "Так, к терапевту или педиатру обязаны записать на прием в день обращения или на следующий рабочий день. К специалистам узкого профиля, таких, как неврологи, кардиологи, офтальмологи — в течение двух недель", — говорит эксперт. Те же сроки ожидания и для проведения диагностических исследований.И наконец, неотложную медпомощь обязаны оказать незамедлительно и бесплатно, даже если при себе нет паспорта и данных полиса ОМС. К экстренной помощи относятся такие случаи, как травма, острая боль, острое состояние заболевания, не предполагающие возможность получения планового лечения."Отсутствие талонов (мест) на запись к врачам или предложение платить за медицинские услуги, предусмотренные полисом ОМС, являются нарушением закона. Следует фиксировать такие факты документально и сообщать руководству лечебного учреждения, страховой компании или обращаться в органы контроля качества медицинской помощи", - предупреждает юрист.По ее словам, в случае нарушения прав пациента на бесплатную медицинскую помощь следует действовать последовательно. Сначала рекомендуется обратиться непосредственно к администрации учреждения здравоохранения, выразив свое недовольство устно либо письменно. Это позволит урегулировать конфликт на месте и избежать дальнейших проблем.Однако, если проблема остается нерешенной, следующим этапом является обращение в страховую организацию, выдавшую полис ОМС, в минздрав региона или Росздравнадзор.

https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo--858339608.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, елена кудерко, омс, росздравнадзор