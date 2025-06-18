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Опрос: более 60% американцев выступают против бюджетного проекта Трампа

Опрос: более 60% американцев выступают против бюджетного проекта Трампа - 18.06.2025, ПРАЙМ

Опрос: более 60% американцев выступают против бюджетного проекта Трампа

Более 60% американцев выступают против принятия бюджетного проекта президента США Дональда Трампа, следует из опроса некоммерческой организации Kaiser Family... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T00:30+0300

2025-06-18T00:30+0300

2025-06-18T00:30+0300

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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Более 60% американцев выступают против принятия бюджетного проекта президента США Дональда Трампа, следует из опроса некоммерческой организации Kaiser Family Foundation (KFF). Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. Резко против этого законопроекта выступил миллиардер Илон Маск, который в своих постах, в частности, отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. Согласно результатам опроса, 64% американцев выступают против принятия этого законопроекта, в то время как в его поддержку высказываются 35%. Опрос проводился 4-8 июня среди 1321 взрослого американца. Погрешность составляет 3 процентных пункта. Ранее между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал "отвратительной мерзостью". Перепалка произошла днем позже после того, как предприниматель призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla рухнули на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, отыграв треть падения.

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мировая экономика, финансы, сша, москва, дональд трамп, конгресс сша, tesla