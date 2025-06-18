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Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике

Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике - 18.06.2025, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике

Страны "Большой семерки" (G7) больше не являются "центром силы" глобальной экономики, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T13:57+0300

2025-06-18T13:57+0300

2025-06-18T14:00+0300

сша

максим орешкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) больше не являются "центром силы" глобальной экономики, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые центры, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ "Формируя новую платформу глобального роста". "Те события, которые сейчас происходят в мире – это следствия глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются: если раньше это были экономики так называемой "Большой семерки", которая уже давно не являются большой, то сейчас это новые центры роста", - сказал Орешкин. "И если еще 10-20-30 лет назад страны глобального Юга и Востока отвечали в значительной степени за экономический рост, то сейчас это уже и большая часть глобальной экономики", - добавил он. Профессор мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага согласился, что в ближайшие годы мир увидит невероятные изменения. При этом он добавил, что страны "глобального большинства", к которым, по его словам, относятся все страны БРИКС, скоро станут и глобальным центром знаний и изменят всю мировую торговлю. "Мы видим методы, которые использовались в последнее время США, и мы видим, как мир на это реагирует. Международная система торговли меняется", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сша, максим орешкин