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Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике
Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике - 18.06.2025, ПРАЙМ
Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике
Страны "Большой семерки" (G7) больше не являются "центром силы" глобальной экономики, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:57+0300
2025-06-18T13:57+0300
2025-06-18T14:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) больше не являются "центром силы" глобальной экономики, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые центры, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ "Формируя новую платформу глобального роста". "Те события, которые сейчас происходят в мире – это следствия глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются: если раньше это были экономики так называемой "Большой семерки", которая уже давно не являются большой, то сейчас это новые центры роста", - сказал Орешкин. "И если еще 10-20-30 лет назад страны глобального Юга и Востока отвечали в значительной степени за экономический рост, то сейчас это уже и большая часть глобальной экономики", - добавил он. Профессор мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага согласился, что в ближайшие годы мир увидит невероятные изменения. При этом он добавил, что страны "глобального большинства", к которым, по его словам, относятся все страны БРИКС, скоро станут и глобальным центром знаний и изменят всю мировую торговлю. "Мы видим методы, которые использовались в последнее время США, и мы видим, как мир на это реагирует. Международная система торговли меняется", - сказал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, максим орешкин
США, Максим Орешкин, ПМЭФ-2025
Орешкин рассказал о структурных изменениях в глобальной экономике
Орешкин: страны G7 больше не являются центром силы глобальной экономики
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" (G7) больше не являются "центром силы" глобальной экономики, в мире произошли структурные изменения, в результате которых появились новые центры, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии ПМЭФ "Формируя новую платформу глобального роста".
"Те события, которые сейчас происходят в мире – это следствия глобальных структурных изменений, которые происходят в глобальной экономике. Центры силы меняются: если раньше это были экономики так называемой "Большой семерки", которая уже давно не являются большой, то сейчас это новые центры роста", - сказал Орешкин.
"И если еще 10-20-30 лет назад страны глобального Юга и Востока отвечали в значительной степени за экономический рост, то сейчас это уже и большая часть глобальной экономики", - добавил он.
Профессор мадридского университета Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага согласился, что в ближайшие годы мир увидит невероятные изменения. При этом он добавил, что страны "глобального большинства", к которым, по его словам, относятся все страны БРИКС, скоро станут и глобальным центром знаний и изменят всю мировую торговлю.
"Мы видим методы, которые использовались в последнее время США, и мы видим, как мир на это реагирует. Международная система торговли меняется", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Модель роста экономики России исчерпала себя, заявил Орешкин