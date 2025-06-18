Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/ostling-858598349.html
Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым
Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым - 18.06.2025, ПРАЙМ
Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым
Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима"... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T06:32+0300
2025-06-18T06:32+0300
бизнес
экономика
уралхим
ржд
уралкалий
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858598349.jpg?1750217563
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным и первым замгендиректора РЖД Вадимом Михайловым. "Я встречусь с друзьями и некоторыми официальными лицами. В частности, с господином Дмитрием Мазепиным, Вадимом Михайловым и многими другими. Мы сотрудничаем или дружим десятилетиями", - сказал Остлинг. Он добавил, что встретится на форуме и с государственными чиновниками, но не уточнил, с какими именно. На встречах с российскими представителями инвестор планирует обсудить условия, которые могли бы привлечь прямые иностранные инвестиции в Россию, нормализовать двусторонние отношения. "Если нам удастся начать процесс нормализации и добиться смягчения санкций, как можно оперативно устранить барьеры и создать условия для восстановления систем, пострадавших за эти три года?" - добавил Остлинг. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, уралхим, ржд, уралкалий
Бизнес, Экономика, Уралхим, РЖД, Уралкалий
06:32 18.06.2025
 
Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым

Сооснователь PSIMOS Technologies Остлинг планирует встретиться с Мазепиным и Михайловым

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным и первым замгендиректора РЖД Вадимом Михайловым.
"Я встречусь с друзьями и некоторыми официальными лицами. В частности, с господином Дмитрием Мазепиным, Вадимом Михайловым и многими другими. Мы сотрудничаем или дружим десятилетиями", - сказал Остлинг.
Он добавил, что встретится на форуме и с государственными чиновниками, но не уточнил, с какими именно.
На встречах с российскими представителями инвестор планирует обсудить условия, которые могли бы привлечь прямые иностранные инвестиции в Россию, нормализовать двусторонние отношения. "Если нам удастся начать процесс нормализации и добиться смягчения санкций, как можно оперативно устранить барьеры и создать условия для восстановления систем, пострадавших за эти три года?" - добавил Остлинг.
Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесУралхимРЖДУралкалий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала