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Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым

Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым - 18.06.2025, ПРАЙМ

Остлинг планирует встретиться на ПМЭФ с Мазепиным и Михайловым

Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима"... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:32+0300

2025-06-18T06:32+0300

2025-06-18T06:32+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг заявил РИА Новости, что планирует встретиться в рамках ПМЭФ с экс-владельцем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным и первым замгендиректора РЖД Вадимом Михайловым. "Я встречусь с друзьями и некоторыми официальными лицами. В частности, с господином Дмитрием Мазепиным, Вадимом Михайловым и многими другими. Мы сотрудничаем или дружим десятилетиями", - сказал Остлинг. Он добавил, что встретится на форуме и с государственными чиновниками, но не уточнил, с какими именно. На встречах с российскими представителями инвестор планирует обсудить условия, которые могли бы привлечь прямые иностранные инвестиции в Россию, нормализовать двусторонние отношения. "Если нам удастся начать процесс нормализации и добиться смягчения санкций, как можно оперативно устранить барьеры и создать условия для восстановления систем, пострадавших за эти три года?" - добавил Остлинг. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, уралхим, ржд, уралкалий