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Остлинг прокомментировал отказ Трампа ввести санкции против России

Остлинг прокомментировал отказ Трампа ввести санкции против России - 18.06.2025, ПРАЙМ

Остлинг прокомментировал отказ Трампа ввести санкции против России

Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T07:36+0300

2025-06-18T07:36+0300

2025-06-18T07:36+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отказом ввести новые санкций против России из-за конфликта на Украине хочет нормализовать отношения, он не намерен следовать за ЕС в этом вопросе, заявил РИА Новости в преддверии ПМЭФ американский инвестор и сооснователь PSIMOS Technologies Пол Остлинг. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп преждевременно покинет саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и вернется в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. При этом он остался на ужин с главами других государств "семерки". Кроме того, на полях саммита Трамп заявил, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в миллиарды долларов. Президент США также отметил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. "Трамп, очевидно, дает понять: он хочет нормализации отношений с Россией и не намерен следовать в этом вопросе за ЕС", - сказал Остлинг. Комментируя взаимоотношения США и НАТО, инвестор отметил, что Трамп является "самым равнодушным к НАТО президентом США за последние 76 лет". "Для него торговля - это инструмент как государственного управления, так и дипломатии. Его выбор переговорщика (спецпосланника США - ред.) Стива Уиткоффа лишь отражает этот подход", - добавил он. Пол Остлинг - американский инвестор, сооснователь международной исследовательской лаборатории PSIMOS Technologies в области ИИ, которая разрабатывает и внедряет новые технологии для сельскохозяйственного, биофармацевтического и промышленного секторов. Ранее господин Остлинг был в совете директоров "Уралхима", "Уралкалия", МТС, МосБиржи, SimpleFinance и др. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, сша, украина, москва, дональд трамп, стив уиткофф, ес, нато, уралхим