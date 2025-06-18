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Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13% - 18.06.2025, ПРАЙМ

Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13%

Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13% в июне с 13,4% в мае, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:58+0300

2025-06-18T15:58+0300

2025-06-18T15:58+0300

экономика

россия

финансы

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед понизились до 13% в июне с 13,4% в мае, следует из материалов исследования инФОМ по заказу Банка России. С декабря 2023 года по апрель 2024 года инфляционные ожидания населения снижались, дойдя с 14,2% до 11%. Затем они вновь начали расти и в январе 2025 года дошли до уровня 14%. В феврале этого года инфляционные ожидания россиян снизились на 0,3 процентного пункта, в марте - еще на 0,8 п.п., в апреле - выросли на 0,2 п.п., а в мае еще на 0,3 п.п. В понедельник пресс-служба кабмина по итогам совещания о ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщила, что Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.

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россия, финансы