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Финансист научила пенсионеров правильно вести бюджет - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Финансист научила пенсионеров правильно вести бюджет
Финансист научила пенсионеров правильно вести бюджет - 18.06.2025, ПРАЙМ
Финансист научила пенсионеров правильно вести бюджет
Структурирование бюджета позволит пенсионеру понять, сколько денег на какие нужды он ежемесячно тратит и какие средства расходуются неоптимально. Как вести... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T03:03+0300
2025-06-18T03:03+0300
пенсии
бюджет
финансы
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Структурирование бюджета позволит пенсионеру понять, сколько денег на какие нужды он ежемесячно тратит и какие средства расходуются неоптимально. Как вести бюджет пенсионерам, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.За 7-10 дней до конца месяца эксперт посоветовала начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем необходимо указать все доходы пенсионера. Если у неработающих пожилых доходом является только пенсия, то у работающих помимо нее имеется еще и заработная плата либо доход от бизнеса (если пенсионер бизнесмен).После того как вы зафиксировали свой доход, далее необходимо записать плановый показатель по обязательным расходам. Это может быть, например, оплата коммунальных услуг, питание. Если у пенсионера имеется автомобиль, можно включить затраты на бензин."Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует все свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку", - пояснила Ермилова.По словам эксперта, благодаря финансовому плану также можно планировать крупные расходы или ставить крупные финансовые цели. Например, копить средства на отпуск. В частности, можно откладывать от 10 до 20% своего дохода и фиксировать это в плане. А остальные средства распределить между своими расходами.
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пенсии, бюджет, финансы
Пенсии, бюджет, Финансы
03:03 18.06.2025
 
Финансист научила пенсионеров правильно вести бюджет

Доцент Ермилова: финансовый план поможет пенсионеру контролировать расходы

© Фото : Unsplash/Jack FinniganПенсионеры, держащиеся за руки
Пенсионеры, держащиеся за руки - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Unsplash/Jack Finnigan
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Структурирование бюджета позволит пенсионеру понять, сколько денег на какие нужды он ежемесячно тратит и какие средства расходуются неоптимально. Как вести бюджет пенсионерам, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
За 7-10 дней до конца месяца эксперт посоветовала начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем необходимо указать все доходы пенсионера. Если у неработающих пожилых доходом является только пенсия, то у работающих помимо нее имеется еще и заработная плата либо доход от бизнеса (если пенсионер бизнесмен).
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После того как вы зафиксировали свой доход, далее необходимо записать плановый показатель по обязательным расходам. Это может быть, например, оплата коммунальных услуг, питание. Если у пенсионера имеется автомобиль, можно включить затраты на бензин.
"Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует все свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку", - пояснила Ермилова.
По словам эксперта, благодаря финансовому плану также можно планировать крупные расходы или ставить крупные финансовые цели. Например, копить средства на отпуск. В частности, можно откладывать от 10 до 20% своего дохода и фиксировать это в плане. А остальные средства распределить между своими расходами.
 
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