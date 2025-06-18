https://1prime.ru/20250618/peregovory-858637593.html

Главы МИД "евротройки" планируют провести переговоры с Ираном, пишут СМИ

Главы МИД "евротройки" планируют провести переговоры с Ираном, пишут СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ

Главы МИД "евротройки" планируют провести переговоры с Ираном, пишут СМИ

Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T23:21+0300

2025-06-18T23:21+0300

2025-06-18T23:21+0300

политика

германия

франция

великобритания

переговоры

иран

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, Франции Жан-Ноэль Барро и Великобритании Дэвид Лэмми, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас планируют в пятницу провести переговоры по ядерной проблематике с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Женеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на немецкий дипломатический источник. "Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии планируют провести ядерные переговоры со своим иранским коллегой в пятницу в Женеве. Министры сначала встретятся с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в консульстве Германии в Женеве, а затем проведут совместную встречу с иранским министром иностранных дел", - передает агентство. По данным источника агентства, эти планы были согласованы с США. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://1prime.ru/20250618/iran-858618301.html

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германия, франция, великобритания, переговоры, иран