Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/perelety-858630956.html
Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США
Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США - 18.06.2025, ПРАЙМ
Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США
Прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года, выразил надежду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:06+0300
2025-06-18T18:06+0300
экономика
кирилл дмитриев
авиасообщение
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_0:324:3063:2047_1920x0_80_0_0_2b66525edb73013b1253a41657e0524d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года, выразил надежду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы надеемся, что да", - ответил он на вопрос о возможности восстановления прямого авиасообщения России с США в этом году в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ. Дмитриев отметил, что существует очень большой интерес, в том числе с американской стороны, к возобновлению прямых перелетов в Россию. "Идут очень прагматические, прямые дискуссии. Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен", - говорит он. Он добавил, что одним из хабов для таких перелетов может стать Санкт-Петербург. "Самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России", - добавил глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250612/kndr-858431711.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850059387_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_4d02c22586691ac0ea3f6044554a11a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
кирилл дмитриев, авиасообщение, россия, сша
Экономика, Кирилл Дмитриев, авиасообщение, РОССИЯ, США
18:06 18.06.2025
 
Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США

Дмитриев: прямые перелеты между Россией и США могут возобновиться до конца года

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года, выразил надежду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы надеемся, что да", - ответил он на вопрос о возможности восстановления прямого авиасообщения России с США в этом году в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ.
Дмитриев отметил, что существует очень большой интерес, в том числе с американской стороны, к возобновлению прямых перелетов в Россию. "Идут очень прагматические, прямые дискуссии. Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен", - говорит он.
Он добавил, что одним из хабов для таких перелетов может стать Санкт-Петербург. "Самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России", - добавил глава РФПИ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Россия и КНДР обсудят расширение авиасообщения, сообщили в МИД
12 июня, 09:29
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевавиасообщениеРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала