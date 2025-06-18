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Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США

Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США - 18.06.2025, ПРАЙМ

Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США

Прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года, выразил надежду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T18:06+0300

2025-06-18T18:06+0300

2025-06-18T18:06+0300

экономика

кирилл дмитриев

авиасообщение

россия

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Прямое авиасообщение между Россией и США может быть возобновлено до конца текущего года, выразил надежду глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы надеемся, что да", - ответил он на вопрос о возможности восстановления прямого авиасообщения России с США в этом году в интервью телеканалу "Россия 1" в рамках ПМЭФ. Дмитриев отметил, что существует очень большой интерес, в том числе с американской стороны, к возобновлению прямых перелетов в Россию. "Идут очень прагматические, прямые дискуссии. Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен", - говорит он. Он добавил, что одним из хабов для таких перелетов может стать Санкт-Петербург. "Самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России", - добавил глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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кирилл дмитриев, авиасообщение, россия, сша