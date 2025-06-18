https://1prime.ru/20250618/perevody-858622067.html

"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту

"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту - 18.06.2025, ПРАЙМ

"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту

С июня частые поступления мелких сумм на карты граждан РФ и небольшие переводы от разных физлиц могут приостанавливаться, причем без объяснения причин. Об этом... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:37+0300

2025-06-18T14:37+0300

2025-06-18T14:38+0300

экономика

россия

денежные переводы

приостановка

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/76313/08/763130802_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_6b7227383d3bc89b86eaaeb14b397af9.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. С июня частые поступления мелких сумм на карты граждан РФ и небольшие переводы от разных физлиц могут приостанавливаться, причем без объяснения причин. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" сообщила cенатор, лидер Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.По ее словам, Росфинмониторингу было предоставлено право на приостановку указанных операций до десяти дней без решения суда с июня нынешнего года. При этом поводом для блокировки перевода может послужить подозрение в отмывании средств, которые были получены незаконным путем, либо финансировании экстремистских организаций."Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными, - почеркнула сенатор. Вместе с тем она отметила, что введенная мера является "частью усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт".Также Епифанова сообщила, что в случае блокировки перевода на основании данных зарубежных следственных органов срок приостановки может быть продлен до 30 дней.

https://1prime.ru/20250611/vtb-858401927.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, денежные переводы, приостановка, росфинмониторинг