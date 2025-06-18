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"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту
"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту
С июня частые поступления мелких сумм на карты граждан РФ и небольшие переводы от разных физлиц могут приостанавливаться, причем без объяснения причин. Об этом... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:37+0300
2025-06-18T14:37+0300
2025-06-18T14:38+0300
экономика
россия
денежные переводы
приостановка
росфинмониторинг
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. С июня частые поступления мелких сумм на карты граждан РФ и небольшие переводы от разных физлиц могут приостанавливаться, причем без объяснения причин. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" сообщила cенатор, лидер Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.По ее словам, Росфинмониторингу было предоставлено право на приостановку указанных операций до десяти дней без решения суда с июня нынешнего года. При этом поводом для блокировки перевода может послужить подозрение в отмывании средств, которые были получены незаконным путем, либо финансировании экстремистских организаций."Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными, - почеркнула сенатор. Вместе с тем она отметила, что введенная мера является "частью усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт".Также Епифанова сообщила, что в случае блокировки перевода на основании данных зарубежных следственных органов срок приостановки может быть продлен до 30 дней.
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россия, денежные переводы, приостановка, росфинмониторинг
Экономика, РОССИЯ, денежные переводы, приостановка, Росфинмониторинг
"Часть контроля". В России будут приостанавливать мелкие переводы на карту
Епифанова: с июня частые мелкие переводы на карты могут приостанавливать
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ.
С июня частые поступления мелких сумм на карты граждан РФ и небольшие переводы от разных физлиц могут приостанавливаться, причем без объяснения причин. Об этом в беседе с "Газетой.Ru"
сообщила cенатор, лидер Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
По ее словам, Росфинмониторингу было предоставлено право на приостановку указанных операций до десяти дней без решения суда с июня нынешнего года. При этом поводом для блокировки перевода может послужить подозрение в отмывании средств, которые были получены незаконным путем, либо финансировании экстремистских организаций.
"Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными, - почеркнула сенатор.
Вместе с тем она отметила, что введенная мера является "частью усиливающегося контроля за движением денег в рамках борьбы с мошенничеством и схемами с использованием чужих банковских карт".
Также Епифанова сообщила, что в случае блокировки перевода на основании данных зарубежных следственных органов срок приостановки может быть продлен до 30 дней.
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