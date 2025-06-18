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СМИ из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным

СМИ из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным - 18.06.2025, ПРАЙМ

СМИ из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным

Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:54+0300

2025-06-18T15:54+0300

2025-06-18T15:54+0300

технологии

россия

дмитрий песков

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будут, да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили накануне в Кремле. Президент России традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, россия, дмитрий песков, владимир путин