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В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования
В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T03:16+0300
2025-06-18T03:16+0300
общество
экономика
санкт-петербург
александр беглов
аэропорт пулково
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка ПЦР-тестирования, также создан необходимый резерв коек в стационарах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту "Пулково", в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в "Экспофоруме", - рассказал он. Губернатор также сообщил, что для возможных госпитализаций гостей и участников форума создан необходимый резерв коек в 15 стационарах. "Надеемся, они не потребуются", - отметил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
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общество , санкт-петербург, александр беглов, аэропорт пулково
Общество , Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов, аэропорт Пулково
03:16 18.06.2025
 
В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования

Беглов: в Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка ПЦР-тестирования, также создан необходимый резерв коек в стационарах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту "Пулково", в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в "Экспофоруме", - рассказал он.
Губернатор также сообщил, что для возможных госпитализаций гостей и участников форума создан необходимый резерв коек в 15 стационарах. "Надеемся, они не потребуются", - отметил Беглов.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
 
ЭкономикаОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Бегловаэропорт Пулково
 
 
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