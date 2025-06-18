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В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования

В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Петербурге развернута 41 точка ПЦР-тестирования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T03:16+0300

2025-06-18T03:16+0300

2025-06-18T03:16+0300

общество

экономика

санкт-петербург

александр беглов

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. В Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) развернута 41 точка ПЦР-тестирования, также создан необходимый резерв коек в стационарах, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. "Отрицательный ПЦР-тест остается обязательным условием посещения площадки форума. Это касается абсолютно всех: участников, организаторов, журналистов, технического персонала, водителей. Мы постарались сделать эту процедуру максимально удобной. По всему городу развернуты точки тестирования. Их 41: в аэропорту "Пулково", в основных отелях проживания участников, поликлиниках, непосредственно в "Экспофоруме", - рассказал он. Губернатор также сообщил, что для возможных госпитализаций гостей и участников форума создан необходимый резерв коек в 15 стационарах. "Надеемся, они не потребуются", - отметил Беглов. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.

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общество , санкт-петербург, александр беглов, аэропорт пулково