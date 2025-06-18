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На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина

На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина - 18.06.2025, ПРАЙМ

На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T02:42+0300

2025-06-18T02:42+0300

2025-06-18T02:42+0300

экономика

общество

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, покажут гостям и участниками ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. На стенде Дома семейных традиций "Кристиан", который в прошлом году представил родословное древо Владимира Путина, в рамках ПМЭФ-2025 покажут медали, наградной лист и приказ о награждении его отца Владимира Спиридоновича. Отец президента России получил эти награды в годы Великой Отечественной войны. Всего на стенде представлено 11 медалей и Орден Отечественной войны. Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , владимир путин