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На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина - 18.06.2025, ПРАЙМ
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На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина
На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина - 18.06.2025, ПРАЙМ
На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина,... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T02:42+0300
2025-06-18T02:42+0300
экономика
общество
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, покажут гостям и участниками ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. На стенде Дома семейных традиций "Кристиан", который в прошлом году представил родословное древо Владимира Путина, в рамках ПМЭФ-2025 покажут медали, наградной лист и приказ о награждении его отца Владимира Спиридоновича. Отец президента России получил эти награды в годы Великой Отечественной войны. Всего на стенде представлено 11 медалей и Орден Отечественной войны. Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
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192
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общество , владимир путин
Экономика, Общество , Владимир Путин
02:42 18.06.2025
 
На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина

На ПМЭФ-2025 покажут приказ о награждении отца Путина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, покажут гостям и участниками ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде Дома семейных традиций "Кристиан", который в прошлом году представил родословное древо Владимира Путина, в рамках ПМЭФ-2025 покажут медали, наградной лист и приказ о награждении его отца Владимира Спиридоновича.
Отец президента России получил эти награды в годы Великой Отечественной войны. Всего на стенде представлено 11 медалей и Орден Отечественной войны.
Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаОбществоВладимир Путин
 
 
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