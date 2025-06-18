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Участники и журналисты начали прибывать на ПМЭФ
Участники и журналисты начали прибывать на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Участники и журналисты начали прибывать на ПМЭФ
Участники и журналисты начали прибывать на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:38+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Участники и журналисты начали прибывать на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Уже в 8 часов утра первого дня форума на площадке проведения ПМЭФ собираются участники и журналисты. Те, кто добираются до ЭКСПО-форума на шаттле, предъявляют бейдж при посадке в автобусы. Движение около площадки утром свободное, однако на пункте досмотра есть небольшая очередь из автомобилей. Личный транспорт и шаттлы досматривают сотрудники правоохранительных органов, вещи всех пассажиров также осматривают кинологи со служебными собаками. Второй пункт досмотра расположен непосредственно перед входом на площадку. Ожидание на этом досмотре занимает чуть больше времени. В районе проведения ПМЭФ наблюдаются перебои со связью ряда операторов.Также сообщается, что обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей. Ресторан "Башкортостан" предлагает посетителям на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей.Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Участники и журналисты начали прибывать на ПМЭФ
Участники и журналисты с восьми утра начали прибывать на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Участники и журналисты начали прибывать на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Уже в 8 часов утра первого дня форума на площадке проведения ПМЭФ собираются участники и журналисты. Те, кто добираются до ЭКСПО-форума на шаттле, предъявляют бейдж при посадке в автобусы. Движение около площадки утром свободное, однако на пункте досмотра есть небольшая очередь из автомобилей.
Личный транспорт и шаттлы досматривают сотрудники правоохранительных органов, вещи всех пассажиров также осматривают кинологи со служебными собаками.
Второй пункт досмотра расположен непосредственно перед входом на площадку. Ожидание на этом досмотре занимает чуть больше времени.
В районе проведения ПМЭФ наблюдаются перебои со связью ряда операторов.
Также сообщается, что обед на Петербургском международном экономическом форуме в ресторане "Башкортостан" обойдется гостям и участникам ПМЭФ-2025 в 12 тысяч рублей. Ресторан "Башкортостан" предлагает посетителям на выбор четыре варианта обеденных сетов, каждый из которых стоит 12 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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