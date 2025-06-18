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США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, считает Дуда - 18.06.2025, ПРАЙМ
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США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, считает Дуда
США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, считает Дуда - 18.06.2025, ПРАЙМ
США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, считает Дуда
США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, уверен президент республики Анджей Дуда. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T13:00+0300
2025-06-18T13:00+0300
политика
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ВАРШАВА, 18 июн – ПРАЙМ. США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, уверен президент республики Анджей Дуда. В настоящее время на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат. "Если будет идти речь, а наверняка будет, о возможном выходе или ограничении американского присутствия в Европе, то мы наверняка не являемся сторонниками того, чтобы это присутствие ограничивать. Мы считаем, что оно должно быть сохранено. У меня нет никакой информации ни от кого из американской администрации, чтобы такие планы касались военного и инфраструктурного присутствия в Польше", - сказал Дуда открывая заседание Совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита НАТО. Он отметил, что из его бесед с президентом США Дональдом Трампом не следует, что США намерены сократить свое военное присутствие в Польше. "У меня нет такой информации. Наоборот, из всех бесед, которые я вел в том числе с президентом Дональдом Трампом, абсолютно не следует, чтобы мы должны были ожидать какого-либо вывода американских сил из Польши или ограничения американского присутствия в Польше. Наоборот, мы говорили об интенсификации этого присутствия", - сказал польский президент. В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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польша, сша, европа, нато
Политика, ПОЛЬША, США, ЕВРОПА, НАТО
13:00 18.06.2025
 
США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, считает Дуда

Президент Дуда: США не будут сокращать свое военное присутствие в Польше

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 18 июн – ПРАЙМ. США не намерены сокращать свое военное присутствие в Польше, уверен президент республики Анджей Дуда.
В настоящее время на территории Польши расквартированы около 10 тысяч американских солдат.
"Если будет идти речь, а наверняка будет, о возможном выходе или ограничении американского присутствия в Европе, то мы наверняка не являемся сторонниками того, чтобы это присутствие ограничивать. Мы считаем, что оно должно быть сохранено. У меня нет никакой информации ни от кого из американской администрации, чтобы такие планы касались военного и инфраструктурного присутствия в Польше", - сказал Дуда открывая заседание Совета национальной безопасности по вопросам энергетической безопасности и предстоящего в Гааге саммита НАТО.
Он отметил, что из его бесед с президентом США Дональдом Трампом не следует, что США намерены сократить свое военное присутствие в Польше.
"У меня нет такой информации. Наоборот, из всех бесед, которые я вел в том числе с президентом Дональдом Трампом, абсолютно не следует, чтобы мы должны были ожидать какого-либо вывода американских сил из Польши или ограничения американского присутствия в Польше. Наоборот, мы говорили об интенсификации этого присутствия", - сказал польский президент.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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