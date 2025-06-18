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Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam - 18.06.2025, ПРАЙМ
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T02:21+0300
2025-06-18T02:21+0300
2025-06-18T02:21+0300
технологии
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карелия
steam
downdetector
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.
Согласно данным сервиса, по состоянию на 1.45 мск число жалоб превысило 2,5 тысячи. На проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии, следом идут Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, карелия, steam, downdetector
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Карелия, Steam, Downdetector
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Downdetector: более 2,5 тысяч россиян пожаловались на сбой в работе Steam
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.
Согласно данным сервиса, по состоянию на 1.45 мск число жалоб превысило 2,5 тысячи. На проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии, следом идут Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.