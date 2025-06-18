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Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam - 18.06.2025, ПРАЙМ
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T02:21+0300
2025-06-18T02:21+0300
технологии
россия
москва
санкт-петербург
карелия
steam
downdetector
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector. Согласно данным сервиса, по состоянию на 1.45 мск число жалоб превысило 2,5 тысячи. На проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии, следом идут Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
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5
4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
технологии, россия, москва, санкт-петербург, карелия, steam, downdetector
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Карелия, Steam, Downdetector
02:21 18.06.2025
 
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Downdetector: более 2,5 тысяч россиян пожаловались на сбой в работе Steam

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.
Согласно данным сервиса, по состоянию на 1.45 мск число жалоб превысило 2,5 тысячи. На проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии, следом идут Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.
 
ТехнологииРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГКарелияSteamDowndetector
 
 
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