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Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam - 18.06.2025, ПРАЙМ

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Steam

Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T02:21+0300

2025-06-18T02:21+0300

2025-06-18T02:21+0300

технологии

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downdetector

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, число жалоб достигло свыше 2,5 тысяч, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector. Согласно данным сервиса, по состоянию на 1.45 мск число жалоб превысило 2,5 тысячи. На проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Санкт-Петербурга, Москвы и Карелии, следом идут Московская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Пользователи жалуются преимущественно на общий сбой, а также на сбой мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

москва

санкт-петербург

карелия

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