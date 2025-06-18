https://1prime.ru/20250618/posolstvo-858603077.html

У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства

У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства - 18.06.2025, ПРАЙМ

У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства

У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T09:20+0300

2025-06-18T09:20+0300

2025-06-18T09:20+0300

россия

общество

израиль

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой. В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует", - сказал он в эфире Соловьев.live.

https://1prime.ru/20250618/turizm-858601707.html

израиль

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россия, общество , израиль