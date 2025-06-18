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У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства
У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства - 18.06.2025, ПРАЙМ
У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства
У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T09:20+0300
2025-06-18T09:20+0300
2025-06-18T09:20+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой. В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует", - сказал он в эфире Соловьев.live.
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РОССИЯ, Общество , ИЗРАИЛЬ
У дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства
Посол Викторов: у дипмиссии России в Израиле есть планы по переносу посольства
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. У посольства России в Израиле есть планы по переносу посольства в другое безопасное место в Израиле, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"В крайнем случае у нас есть планы по вывозу сотрудников посольства, они реальные, разного рода, разными путями, мы следим за обстановкой. В конце концов не исключаю варианта перемещения в другое более безопасное место без выезда из Израиля, такой вариант тоже присутствует", - сказал он в эфире Соловьев.live.
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