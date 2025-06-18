https://1prime.ru/20250618/prigovor-858631707.html

Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ

Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ

Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ

Головинский суд Москвы приговорил к пожизненному сроку за серийные убийства маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в суде. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T18:47+0300

2025-06-18T18:47+0300

2025-06-18T18:47+0300

москва

суд

приговор

https://cdnn.1prime.ru/img/76483/03/764830324_0:22:424:261_1920x0_80_0_0_bdb099e18ca13b5d11bc4af501a1089c.jpg

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Головинский суд Москвы приговорил к пожизненному сроку за серийные убийства маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Головинского суда Москвы Миргороду назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства.Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал. Всех жертв Миргород задушил.Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году в ходе изучения дела прошлых лет установлено, что по заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы выявлено совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода и было выявлено еще 5 жертв.Миргорода этапировали из колонии в СИЗО Москвы, где сознался в убийствах 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.По данным правоохранителей, Миргород знакомился с жертвами под различными предлогами, затем предлагал им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а потом душил предметами их одежды. Он оставлял жертв на местах преступлений, одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух для сокрытия изнасилований после удушения сжег.Одной из женщин удалось выжить – прохожие обнаружили ее после того, как Миргород оставил ее умирать в лесополосе, нанеся ножевые ранения. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.Сам он вину в совершении убийств признал, но отрицал изнасилования, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.

https://1prime.ru/20250610/kirshner-858387002.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, суд, приговор