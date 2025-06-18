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Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ
Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ
Головинский суд Москвы приговорил к пожизненному сроку за серийные убийства маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в суде. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T18:47+0300
2025-06-18T18:47+0300
москва
суд
приговор
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Головинский суд Москвы приговорил к пожизненному сроку за серийные убийства маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Головинского суда Москвы Миргороду назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства.Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал. Всех жертв Миргород задушил.Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году в ходе изучения дела прошлых лет установлено, что по заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы выявлено совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода и было выявлено еще 5 жертв.Миргорода этапировали из колонии в СИЗО Москвы, где сознался в убийствах 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.По данным правоохранителей, Миргород знакомился с жертвами под различными предлогами, затем предлагал им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а потом душил предметами их одежды. Он оставлял жертв на местах преступлений, одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух для сокрытия изнасилований после удушения сжег.Одной из женщин удалось выжить – прохожие обнаружили ее после того, как Миргород оставил ее умирать в лесополосе, нанеся ножевые ранения. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.Сам он вину в совершении убийств признал, но отрицал изнасилования, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.
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ПРАЙМ
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москва, суд, приговор
МОСКВА, суд, приговор
18:47 18.06.2025
 
Московский суд вынес приговор маньяку-душителю, передают СМИ

РИА Новости: суд в Москве приговорил пожизненно маньяка за серийные убийства

© flickr.com / Diane M. ByrneСудейский молоток
Судейский молоток - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© flickr.com / Diane M. Byrne
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Головинский суд Москвы приговорил к пожизненному сроку за серийные убийства маньяка-душителя Владимира Миргорода, сообщили РИА Новости в суде.
"Приговором Головинского суда Москвы Миргороду назначено пожизненное лишение свободы", - сказал собеседник агентства.
Миргород в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Маньяк в 2002-2004 годах на территории Москвы и Московской области убил 15 женщин и подростка, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал. Всех жертв Миргород задушил.
Кроме того, по данным прокуратуры, в 2024 году в ходе изучения дела прошлых лет установлено, что по заключению судебной молекулярно-генетической экспертизы выявлено совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода и было выявлено еще 5 жертв.
Миргорода этапировали из колонии в СИЗО Москвы, где сознался в убийствах 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших от 15 лет до 48 лет.
По данным правоохранителей, Миргород знакомился с жертвами под различными предлогами, затем предлагал им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах, совершал насильственные половые преступления, а потом душил предметами их одежды. Он оставлял жертв на местах преступлений, одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух для сокрытия изнасилований после удушения сжег.
Одной из женщин удалось выжить – прохожие обнаружили ее после того, как Миргород оставил ее умирать в лесополосе, нанеся ножевые ранения. Выжившая потерпевшая опознала Миргорода по фотографии, дала подробные показания о произошедшем.
Сам он вину в совершении убийств признал, но отрицал изнасилования, утверждая, что все сексуальные контакты происходили по согласию сторон.
Президент Аргентины Кристина Киршнер - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
Верховный суд Аргентины подтвердил приговор экс-президенту Киршнер
10 июня, 23:52
 
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