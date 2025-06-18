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Путин выступит на ПМЭФ-2025
Путин выступит на ПМЭФ-2025 - 18.06.2025, ПРАЙМ
Путин выступит на ПМЭФ-2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 18-21 июня, в этом году главная тема форума - "Общие ценности | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T00:18+0300
2025-06-18T00:18+0300
2025-06-18T00:18+0300
экономика
мировая экономика
рф
индонезия
вьетнам
дмитрий песков
владимир путин
юрий ушаков
шос
евразийская экономическая комиссия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 18-21 июня, в этом году главная тема форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 20 июня глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Выступление главы государства будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим, в том числе экономическому сотрудничеству с другими странами. Также Песков сообщил РИА Новости, что президент РФ проведет на ПМЭФ встречу с главами мировых информагентств.
Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".
Петербургский международный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ведущей глобальной площадки для экономического диалога. В настоящее время в ПМЭФ-2025 подтвердили участие 20 000 представителей из 140 стран и территорий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что на ПМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.
Кроме этого, на форум прибудут министры экономического блока из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, Республики Конго, Кубы, Мозамбика, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Центральноафриканской Республики, Южного Судана. Также в форуме примут участие главы ряда региональных организаций - Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства, ШОС, Черноморского банка торговли и развития.
БИЗНЕС-ДИАЛОГИ И ФОРУМЫ
Как отмечают организаторы, в этом году в фокусе ПМЭФ – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.
Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, посвященные перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, и другими странами, в том числе Африки и Латинской Америки. Диалоги будут сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.
Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности. Планируется, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами.
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отмечал, что даже в условиях ограниченного политического диалога бизнес продолжает находить пути взаимодействия. По его словам, ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества.
Среди центральных событий форума – деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).
В рамках ПМЭФ-2025 также состоится Международный молодежный экономический форум "День будущего". Он объединяет ключевые темы, отражающие вызовы современности и направленные на поддержку талантливой молодежи. Участников ждут интерактивные форматы, способствующие развитию навыков и идей. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира.
В дни проведения ПМЭФ для его участников запланирована также культурная программа.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2025.
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мировая экономика, рф, индонезия, вьетнам, дмитрий песков, владимир путин, юрий ушаков, шос, евразийская экономическая комиссия, опек
Экономика, Мировая экономика, РФ, ИНДОНЕЗИЯ, ВЬЕТНАМ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Юрий Ушаков, ШОС, Евразийская экономическая комиссия, ОПЕК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 18-21 июня, в этом году главная тема форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, 20 июня глава государства Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Выступление главы государства будет посвящено экономике и другим связанным с ней составляющим, в том числе экономическому сотрудничеству с другими странами. Также Песков сообщил РИА Новости, что президент РФ проведет на ПМЭФ встречу с главами мировых информагентств.
Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".
Петербургский международный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ведущей глобальной площадки для экономического диалога. В настоящее время в ПМЭФ-2025 подтвердили участие 20 000 представителей из 140 стран и территорий.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал журналистам, что на ПМЭФ в этом году приедут государственные деятели и политики из порядка 50 стран мира. Среди гостей президент Индонезии Прабово Субианто, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Республики Сербской (БиГ) Милорад Додик, председатель правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев, вице-президент Йемена Тарик Салех, вице-президент ЮАР Пол Машатиле, заместитель премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсян, а также вице-премьеры Азербайджана, Армении, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Ирака, Казахстана, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Танзании, Туркменистана и Узбекистана.
Кроме этого, на форум прибудут министры экономического блока из Алжира, Афганистана, Белоруссии, Буркина-Фасо, Венгрии, Габона, Гвинеи-Бисау, Зимбабве, Индии, Камеруна, Катара, Республики Конго, Кубы, Мозамбика, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сербии, Сьерра-Леоне, Турции, Центральноафриканской Республики, Южного Судана. Также в форуме примут участие главы ряда региональных организаций - Африканского экспортно-импортного банка, Нового банка развития БРИКС, Евразийского банка развития, Евразийской экономической комиссии, ОДКБ, ОПЕК, СНГ, Союзного государства, ШОС, Черноморского банка торговли и развития.
Как отмечают организаторы, в этом году в фокусе ПМЭФ – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.
Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, посвященные перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, и другими странами, в том числе Африки и Латинской Америки. Диалоги будут сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем.
Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности. Планируется, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами.
Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отмечал, что даже в условиях ограниченного политического диалога бизнес продолжает находить пути взаимодействия. По его словам, ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества.
Среди центральных событий форума – деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).
В рамках ПМЭФ-2025 также состоится Международный молодежный экономический форум "День будущего". Он объединяет ключевые темы, отражающие вызовы современности и направленные на поддержку талантливой молодежи. Участников ждут интерактивные форматы, способствующие развитию навыков и идей. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира.
В дни проведения ПМЭФ для его участников запланирована также культурная программа.
РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2025.