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Путин встретится с главой Нового банка развития

Путин встретится с главой Нового банка развития - 18.06.2025, ПРАЙМ

Путин встретится с главой Нового банка развития

Президент России Владимир Путин в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы руководителей международных... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T00:18+0300

2025-06-18T00:18+0300

2025-06-18T00:18+0300

экономика

россия

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сша

ближний восток

владимир путин

дилма роуссефф

юрий ушаков

снг

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МОСКВА, 18 июн – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ответит на вопросы руководителей международных информационных агентств, проведет экономическое совещание и встретится с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Глава государства 18-20 июня совершит поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, сообщили ранее в Кремле. Сегодня у президента запланировано в том числе совещание по экономическим вопросам. Подобные встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, Путин проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее – совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума. ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ Президент России традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов, разговор был весьма откровенным. Путин подробно ответил на вопросы об украинском кризисе и о ходе специальной военной операции, о потерях Украины и России, о поставках западного оружия Киеву и об отношениях с лидерами Европейского союза. Президент тогда говорил и о перспективах российско-американских отношений, о внутриполитической борьбе в Штатах и об отношении к Дональду Трампу и Джо Байдену, которые тогда еще оба были претендентами на второй президентский срок в США. Звучали вопросы о ситуации на Ближнем Востоке, в секторе Газа, в Афганистане. Представители СМИ не обошли стороной и тему влияния санкций на российскую экономику. Президент также говорил о сотрудничестве России с Китаем, Турцией, Ираном, Азербайджаном, Казахстаном, о перспективах отношений с Италией, Южной Кореей, Японией. Очередная встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили в Кремле. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что эти встречи традиционно вызывают большой интерес и широкие отклики в международном информационном пространстве. БЕСЕДЫ С РОУССЕФФ В этот же день на полях форума Путин побеседует с президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС, Дилмой Роуссефф. Эта встреча станет уже четвертой по счету с 2023 года, в предыдущий раз они встречались на саммите БРИКС в Казани в октябре прошлого года. Путин и Роуссефф работают "давно и плотно", а их общение началось еще в период пребывания Роуссефф на посту президента Бразилии, упомянул помощник российского лидера Ушаков. Он напомнил, что именно в ходе саммита БРИКС в 2014 году в Бразилии лидеры стран "пятерки" приняли решение учредить Новый банк развития. Это, как отметил Ушаков, первая структура такого масштаба, созданная странами с развивающейся экономикой. Как ожидается, на предстоящей сегодня встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России. Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, рассказал Ушаков. Россия в прошлом году председательствовала в БРИКС, с 1 января председательство в объединении перешло к Бразилии.

бразилия

сша

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россия, бразилия, сша, ближний восток, владимир путин, дилма роуссефф, юрий ушаков, снг