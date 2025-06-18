https://1prime.ru/20250618/putin-858625142.html

Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ

Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ

Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:57+0300

2025-06-18T15:57+0300

2025-06-18T15:59+0300

пмэф-2025

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858377780_0:9:3042:1720_1920x0_80_0_0_5b81a88e7a06762f22fe48020776eaa9.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ:"В декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - подчеркнул российский лидер.

https://1prime.ru/20250618/razgovor-858619864.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин