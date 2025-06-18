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Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ
Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ
Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:57+0300
2025-06-18T15:57+0300
2025-06-18T15:59+0300
пмэф-2025
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владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ:"В декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - подчеркнул российский лидер.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ
Путин собрал экономическое совещание в первый день ПМЭФ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.
Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ:
- ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров.
- Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян
- Президент призвал обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения.
"В декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - подчеркнул российский лидер.
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