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Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ
Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ
Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:57+0300
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пмэф-2025
россия
владимир путин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ:"В декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - подчеркнул российский лидер.
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россия, владимир путин
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Владимир Путин
15:57 18.06.2025 (обновлено: 15:59 18.06.2025)
 
Путин провел совещание по экономическим вопросам на ПМЭФ

Путин собрал экономическое совещание в первый день ПМЭФ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин в рамках первого дня работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.
Основные заявления — в материале агентства ПРАЙМ:
  • ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров.
  • Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян
  • Президент призвал обеспечить сбалансированный рост экономики России, а также ее структурные изменения.
"В декабре на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам был обозначен целый ряд задач на текущий 2025 год. Прежде всего, речь о том, чтобы обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть и это направление", - подчеркнул российский лидер.
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ПМЭФ-2025РОССИЯВладимир Путин
 
 
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