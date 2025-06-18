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Путин открыл серию международных контактов на ПМЭФ
Путин открыл серию международных контактов на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Путин открыл серию международных контактов на ПМЭФ
Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:57+0300
2025-06-18T19:57+0300
2025-06-18T19:57+0300
пмэф-2025
владимир путин
дилма роуссефф
встреча
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Как ожидается, на встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России. Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, сообщили во вторник в Кремле. Предыдущая встреча Путина и Роуссефф состоялась на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.
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владимир путин, дилма роуссефф, встреча
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Дилма Роуссефф, встреча
Путин открыл серию международных контактов на ПМЭФ
Путин открыл серию международных контактов на ПМЭФ-2025 встречей с Роуссефф
СТРЕЛЬНА, 18 июн - ПРАЙМ. Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Как ожидается, на встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.
Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, сообщили во вторник в Кремле.
Предыдущая встреча Путина и Роуссефф состоялась на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.
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