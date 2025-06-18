https://1prime.ru/20250618/putin-858638046.html

Путин проводит встречу с руководителями мировых информагентств

Путин проводит встречу с руководителями мировых информагентств - 18.06.2025, ПРАЙМ

Путин проводит встречу с руководителями мировых информагентств

Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T23:48+0300

2025-06-18T23:48+0300

2025-06-18T23:59+0300

пмэф-2025

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Традиционная встреча проходит в среду на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.Участниками этой встречи стали председатель правления азербайджанского государственного агентства АзерТадж Вугар Алиев, гендиректор белорусского агентства Белта Ирина Акулович, замдиректора Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Аскар Джалдинов, генеральный директор узбекистанского агентства УзА Абдусаид Кучимов. Также в беседе принимают участие исполнительный редактор британского агентства Рейтер Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг, руководитель службы новостей немецкого Deutsche Press Agentur (DPA) Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.На встрече с президентом России в том числе находятся директор по международным связям испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, гендиректор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа, главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Джеймс Джордан. Среди участников встречи также есть первый заместитель гендиректора турецкого Anadolu Сердар Карагёз и главный редактор информации по Европе французского информагентства Франс Пресс (AFP) Карим Тальби."Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких всевозможных торговых войн и ограничений", - сказал российский президент.Также он отметил: "Есть все основания полагать, что прогнозы, которые говорят о том, что мировая торговля будет замедляться, они имеют под собой определенные основания"."Мы выступает против всяких всевозможных торговых войн, ограничений и так далее", - заявил президент РФ."Что касается нашего сотрудничества с Юго-Восточной Азией, то оно развивается и развивается поступательно из года в год. Объемы товарооборота растут", - сказал Путин.Россия готова расширять сотрудничество с Вьетнамом, в том числе в области углеводородов, заявил президент РФ.Россия становится для Китайской Народной Республики заметным партнером в области экономики, отметил глава государства.Путин традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов.

https://1prime.ru/20250618/putin-858625142.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, встреча, журналисты