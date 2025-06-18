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В "Эксперт РА" рассказали, какой будет курс рубля летом
В "Эксперт РА" рассказали, какой будет курс рубля летом - 18.06.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" рассказали, какой будет курс рубля летом
Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T01:45+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем более слабый рубль летом и средний курс за год около 93-94 рублей", - заявила Чекурова.
Она объяснила, что сильное укрепление рубля в первые месяцы года было вызваны сочетанием фундаментальных факторов - сверхвысоких ставок, а также технических факторов - изменением структуры и сроков репатриации валютной выручки. "Но похожую картину мы наблюдали и в 2023-2024 годах. Более того, текущие цены еще не отразили ухудшение на нефтяном рынке", - отметила она.
"При таком раскладе трехзначные значения к концу года - вполне реальный сценарий, хотя и не обязательный", - заключила глава "Эксперт РА".
Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал на 22,6%. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на 18 июня, составляет 78,71 рубля за доллар.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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рынок, москва, рф
В "Эксперт РА" рассказали, какой будет курс рубля летом
Глава "Эксперт РА" Чекурова: летом курс рубля будет более слабым
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем более слабый рубль летом и средний курс за год около 93-94 рублей", - заявила Чекурова.
Она объяснила, что сильное укрепление рубля в первые месяцы года было вызваны сочетанием фундаментальных факторов - сверхвысоких ставок, а также технических факторов - изменением структуры и сроков репатриации валютной выручки. "Но похожую картину мы наблюдали и в 2023-2024 годах. Более того, текущие цены еще не отразили ухудшение на нефтяном рынке", - отметила она.
"При таком раскладе трехзначные значения к концу года - вполне реальный сценарий, хотя и не обязательный", - заключила глава "Эксперт РА".
Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал на 22,6%. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на 18 июня, составляет 78,71 рубля за доллар.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.