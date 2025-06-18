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В "Эксперт РА" рассказали о росте российской экономики по итогам года - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В "Эксперт РА" рассказали о росте российской экономики по итогам года
В "Эксперт РА" рассказали о росте российской экономики по итогам года - 18.06.2025, ПРАЙМ
В "Эксперт РА" рассказали о росте российской экономики по итогам года
Российская экономика по итогам года вырастет на 1,4%, при этом рисков стагфляции нет, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T02:57+0300
2025-06-18T02:57+0300
экономика
финансы
рф
москва
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам года вырастет на 1,4%, при этом рисков стагфляции нет, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Сейчас мы ждем роста в 1,4% ВВП (России - ред.) по итогам года", - сообщила Чекурова. Она при этом отметила, что рисков стагфляции на фоне замедления роста экономики нет. "Классическая стагфляция, то есть рост безработицы при высокой инфляции, сейчас нереальна из-за полной занятости в экономике", - пояснила она. Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. Минэкономразвития РФ ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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финансы, рф, москва
Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА
02:57 18.06.2025
 
В "Эксперт РА" рассказали о росте российской экономики по итогам года

Глава "Эксперт РА" Чекурова: российская экономика по итогам года вырастет на 1,4%

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российская экономика по итогам года вырастет на 1,4%, при этом рисков стагфляции нет, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Сейчас мы ждем роста в 1,4% ВВП (России - ред.) по итогам года", - сообщила Чекурова.
Она при этом отметила, что рисков стагфляции на фоне замедления роста экономики нет. "Классическая стагфляция, то есть рост безработицы при высокой инфляции, сейчас нереальна из-за полной занятости в экономике", - пояснила она.
Экономика РФ в последние годы показывает значительный рост: ВВП страны в 2023 году вырос на 4,1%, а в 2024 - на 4,3%. Минэкономразвития РФ ожидает, что ВВП России в текущем году вырастет на 2,5%, ЦБ прогнозирует рост в диапазоне 1-2%.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаФинансыРФМОСКВА
 
 
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