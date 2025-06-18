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"Эксперт РА": ключевую ставку ЦБ в этом году ждет еще одно снижение - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": ключевую ставку ЦБ в этом году ждет еще одно снижение
"Эксперт РА": ключевую ставку ЦБ в этом году ждет еще одно снижение - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": ключевую ставку ЦБ в этом году ждет еще одно снижение
Ключевую ставку Банка России в этом году может ждать еще одно снижение на 1 процентный пункт в июле, следующие ее понижения будут меньшими шагами, и в итоге в... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T03:46+0300
2025-06-18T03:46+0300
банки
финансы
экономика
москва
банк россия
банк россии
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Ключевую ставку Банка России в этом году может ждать еще одно снижение на 1 процентный пункт в июле, следующие ее понижения будут меньшими шагами, и в итоге в декабре она может оказаться на уровне 17,5-18% годовых, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Банк России по итогам заседания совета директоров 6 июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов. "Мы ожидаем еще одного снижения на 1 процентный пункт в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5-18% годовых", - оценила Чекурова дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке в этом году. Глава "Эксперт РА" отметила, что инфляция в стране снижается заметно и быстро, хоть рейтинговое агентство и ожидает в июле-августе всплеск из-за индексации коммунальных тарифов. При этом инфляционные ожидания остаются высокими и даже растут. "Однако заявленные планы позволяют ожидать медленное снижение и сохранение, а местами и увеличение, реальной процентной ставки", - добавила она. "Снижать ставку планируют более медленными темпами, по сравнению с замедлением инфляции. Это создает риск того, что охлаждение экономики перейдет в ее "заморозку", если не будет последовательного снижения ставки", - подчеркнула Чекурова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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40
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банки, финансы, москва, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Экономика, МОСКВА, банк Россия, Банк России
03:46 18.06.2025
 
"Эксперт РА": ключевую ставку ЦБ в этом году ждет еще одно снижение

"Эксперт РА": ключевую ставку ЦБ в этом году могут снизить на 1 процентный пункт в июле

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Ключевую ставку Банка России в этом году может ждать еще одно снижение на 1 процентный пункт в июле, следующие ее понижения будут меньшими шагами, и в итоге в декабре она может оказаться на уровне 17,5-18% годовых, сообщила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
Банк России по итогам заседания совета директоров 6 июня впервые почти за три года, с сентября 2022-го, снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%, сохранив нейтральный сигнал и вновь не указав ожидаемую направленность своих дальнейших шагов.
"Мы ожидаем еще одного снижения на 1 процентный пункт в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5-18% годовых", - оценила Чекурова дальнейшие решения Банка России по ключевой ставке в этом году.
Глава "Эксперт РА" отметила, что инфляция в стране снижается заметно и быстро, хоть рейтинговое агентство и ожидает в июле-августе всплеск из-за индексации коммунальных тарифов. При этом инфляционные ожидания остаются высокими и даже растут. "Однако заявленные планы позволяют ожидать медленное снижение и сохранение, а местами и увеличение, реальной процентной ставки", - добавила она.
"Снижать ставку планируют более медленными темпами, по сравнению с замедлением инфляции. Это создает риск того, что охлаждение экономики перейдет в ее "заморозку", если не будет последовательного снижения ставки", - подчеркнула Чекурова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
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