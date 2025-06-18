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В "Эксперт РА" призвали ЦБ изучить вопрос изменения цели по инфляции

В "Эксперт РА" призвали ЦБ изучить вопрос изменения цели по инфляции - 18.06.2025, ПРАЙМ

В "Эксперт РА" призвали ЦБ изучить вопрос изменения цели по инфляции

Банку России следует изучить вопрос изменения цели по инфляции, так как текущий таргет в 4% был установлен более 10 лет назад в других экономических реалиях,... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T05:16+0300

2025-06-18T05:16+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Банку России следует изучить вопрос изменения цели по инфляции, так как текущий таргет в 4% был установлен более 10 лет назад в других экономических реалиях, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Таргет по инфляции в 4% был установлен еще в 2014 году, совсем в других экономических реалиях, других уровнях транзакционных издержек у предприятий и населения. Казахстан не так давно зафиксировал свой таргет на уровне 5%, и, пожалуй, нам тоже следует изучить вопрос корректировки таргета после 12 лет фиксации на нынешнем уровне", - считает Чекурова. В 2013 году ЦБ предложил правительству установить на ближайшие два-три года ориентир по инфляции в 4,5% с возможным отклонением в любую сторону по 1,5 процентных пункта. При этом уже в 2014 году регулятор начал таргетировать инфляцию на уровне "вблизи 4%". При этом в регуляторе не раз заявляли, что если и изменят цель по инфляции, то только в сторону снижения. При этом она отметила, что многое может воспрепятствовать достижению текущей цели в 4% в 2026 году. Среди причин - активная индексация тарифов естественных монополий в следующем году. "Однако ценой замедления роста экономики мы можем увидеть 4%. Стоит ли оно того - вопрос риторический", - заключила глава "Эксперт РА". В начале июня в Банке России заявили, что возврат годовой инфляции в РФ к 4% произойдет в 2026 году и она будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Сейчас регулятор проводит жесткую денежно-кредитную политику и ожидает, что она будет такой "продолжительный период". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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