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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - 18.06.2025, ПРАЙМ

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:15+0300

2025-06-18T14:15+0300

2025-06-18T14:18+0300

политика

россия

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сказано в заявленииЛидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.Российский президент подтвердил готовность России оказывать посредничество в продвижении диалога между Ираном и Израилем.

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россия, оаэ, владимир путин