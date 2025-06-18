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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - 18.06.2025, ПРАЙМ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:15+0300
2025-06-18T14:15+0300
2025-06-18T14:18+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля."По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сказано в заявленииЛидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.Российский президент подтвердил готовность России оказывать посредничество в продвижении диалога между Ираном и Израилем.
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россия, оаэ, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ОАЭ, Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном", - сказано в заявлении
Лидеры выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.
Российский президент подтвердил готовность России оказывать посредничество в продвижении диалога между Ираном и Израилем.
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