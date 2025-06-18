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"Полностью". Выяснилось, что редкоземов двух регионов РФ хватит на весь мир - 18.06.2025, ПРАЙМ
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"Полностью". Выяснилось, что редкоземов двух регионов РФ хватит на весь мир
"Полностью". Выяснилось, что редкоземов двух регионов РФ хватит на весь мир - 18.06.2025, ПРАЙМ
"Полностью". Выяснилось, что редкоземов двух регионов РФ хватит на весь мир
Месторождения, расположенные в Мурманской области и Якутии, могут закрыть все потребности в редкоземельных металлах не только Российской Федерации, но и мира в... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:50+0300
2025-06-18T16:01+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Месторождения, расположенные в Мурманской области и Якутии, могут закрыть все потребности в редкоземельных металлах не только Российской Федерации, но и мира в целом, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов. По его данным, российские подтвержденные запасы редкоземов составляют 28,5 млн тонн, и почти половина из них залегает в Мурманской области (Левозерское месторождение - 7 млн тонн) и Якутии (Тимторское - 4 млн тонн). "Эти два объекта готовы обеспечить (редкоземельными металлами - прим. ред.) не то, что страну, но и мир полностью", - отметил руководитель Роснедр.Также Казанов сообщил, что, помимо указанных запасов, Россия располагает редкоземами из нераспределенного фонда и объектов техногенного сырья.
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россия
Экономика, РОССИЯ
15:50 18.06.2025 (обновлено: 16:01 18.06.2025)
 
"Полностью". Выяснилось, что редкоземов двух регионов РФ хватит на весь мир

Роснедра: два месторождения РФ могут обеспечить мир редкоземельными металлами

© РИА Новости . Фаламов | Перейти в медиабанк% Река Лена в Якутии
% Река Лена в Якутии - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Фаламов
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Месторождения, расположенные в Мурманской области и Якутии, могут закрыть все потребности в редкоземельных металлах не только Российской Федерации, но и мира в целом, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.
По его данным, российские подтвержденные запасы редкоземов составляют 28,5 млн тонн, и почти половина из них залегает в Мурманской области (Левозерское месторождение - 7 млн тонн) и Якутии (Тимторское - 4 млн тонн).
"Эти два объекта готовы обеспечить (редкоземельными металлами - прим. ред.) не то, что страну, но и мир полностью", - отметил руководитель Роснедр.
Также Казанов сообщил, что, помимо указанных запасов, Россия располагает редкоземами из нераспределенного фонда и объектов техногенного сырья.
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ЭкономикаРОССИЯ
 
 
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