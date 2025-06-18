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Решетников рассказал о замедлении инфляции в России - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Решетников рассказал о замедлении инфляции в России
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России - 18.06.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России
Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:26+0300
2025-06-18T14:26+0300
пмэф-2025
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции устойчивое, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% - ред.). Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ. "При 0,43% (в мае - ред.) в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще показывают в районе 2% в пересчете на год", - добавил он. Решетников также напомнил, что Минэкономразвития будет уточнять своей прогноз, как обычно, в августе. В понедельник пресс-служба кабмина по итогам совещания о ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщила, что Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.
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россия, максим решетников
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Максим Решетников
14:26 18.06.2025
 
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России

Решетников: тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции устойчивое, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% - ред.). Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ.
"При 0,43% (в мае - ред.) в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще показывают в районе 2% в пересчете на год", - добавил он.
Решетников также напомнил, что Минэкономразвития будет уточнять своей прогноз, как обычно, в августе.
В понедельник пресс-служба кабмина по итогам совещания о ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщила, что Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
Евро дорожает к доллару после публикации статистики по инфляции еврозоны
12:33
 
ПМЭФ-2025РОССИЯМаксим Решетников
 
 
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