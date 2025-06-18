https://1prime.ru/20250618/reshetnikov-858621030.html

Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля

Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля - 18.06.2025, ПРАЙМ

Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T14:27+0300

2025-06-18T14:27+0300

2025-06-18T14:27+0300

экономика

финансы

россия

максим решетников

эльвира набиуллина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой ДКП, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников. В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что фундаментальным фактором укрепления рубля стала жесткая денежно-кредитная политика. "Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - сказал Решетников на вопрос, согласен ли он с утверждением главы ЦБ, что крепкий рубль - это следствие жесткой ДКП. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

https://1prime.ru/20250618/rubl-858608172.html

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финансы, россия, максим решетников, эльвира набиуллина