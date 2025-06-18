Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля - 18.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250618/reshetnikov-858621030.html
Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля
Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля - 18.06.2025, ПРАЙМ
Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T14:27+0300
2025-06-18T14:27+0300
экономика
финансы
россия
максим решетников
эльвира набиуллина
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/23/837412312_0:0:2881:1622_1920x0_80_0_0_3a3da38090233fc148adf3ecb242cf5e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой ДКП, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников. В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что фундаментальным фактором укрепления рубля стала жесткая денежно-кредитная политика. "Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - сказал Решетников на вопрос, согласен ли он с утверждением главы ЦБ, что крепкий рубль - это следствие жесткой ДКП. ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
https://1prime.ru/20250618/rubl-858608172.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/23/837412312_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_ab4107a638382ce08d03bc97ed098418.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, максим решетников, эльвира набиуллина
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Максим Решетников, Эльвира Набиуллина
14:27 18.06.2025
 
Решетников объяснил, от чего зависит дальнейшая динамика рубля

Решетников: дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от решений ЦБ

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПресс-подход министра экономического развития РФ М. Решетникова
Пресс-подход министра экономического развития РФ М. Решетникова - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Дальнейшая динамика курса рубля будет зависеть от решений Банка России, крепость нацвалюты сейчас является следствием недостатка спроса в экономике на фоне жесткой ДКП, сказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр экономического развития Максим Решетников.
В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что фундаментальным фактором укрепления рубля стала жесткая денежно-кредитная политика.
"Мы рассматриваем крепкий рубль как следствие недостатка спроса в экономике на фоне, в первую очередь, жесткой ДКП. Поэтому дальнейшая его динамика в том числе зависит от решений со стороны ЦБ", - сказал Решетников на вопрос, согласен ли он с утверждением главы ЦБ, что крепкий рубль - это следствие жесткой ДКП.
ЦБ РФ 6 июня впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года. При этом регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
ВТБ на ПМЭФ подготовил манифест о силе и устойчивости рубля
10:36
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯМаксим РешетниковЭльвира Набиуллина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала