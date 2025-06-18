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СМИ: ЕС будет трудно убедить страны отказаться от энергоресурсов из России

СМИ: ЕС будет трудно убедить страны отказаться от энергоресурсов из России - 18.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС будет трудно убедить страны отказаться от энергоресурсов из России

Без поддержки Вашингтона ЕС будет трудно не только обеспечить соблюдение ограничений на российские энергоносители, но убедить даже своих членов отказаться от... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:24+0300

2025-06-18T10:24+0300

2025-06-18T10:24+0300

энергетика

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Без поддержки Вашингтона ЕС будет трудно не только обеспечить соблюдение ограничений на российские энергоносители, но убедить даже своих членов отказаться от них, пишет издание Politico. Газета напоминает, что в своих комментариях на встрече G7 в Канаде в понедельник вечером президент США Дональд Трамп заявил, что на данный момент не поддержит дальнейшие энергетические санкции против России. На вопрос о том, нужны ли новые меры, он сказал, что Европа говорит о них, но пока этого не сделала. "Хотя ЕС пошел дальше, чем считалось возможным ранее, введя новые ограничения на энергоносители, чтобы остановить поток средств в Россию, без поддержки Вашингтона ему будет сложно обеспечить их соблюдение или даже заставить своих собственных членов подчиняться", - пишет издание. В понедельник глава венгерского МИД заявил, что Венгрия и Словакия наложили вето на план Еврокомиссии, предполагавший серьезный прогресс по отказу от энергии из РФ уже в июне, но борьба будет долгой, поскольку Брюссель "лег под Киев". По его словам, Венгрия поставляет более 40% украинского импорта электроэнергии и не уверена, что продолжит, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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венгрия, ес, politico, мид