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РФПИ планирует подписать более десяти соглашений на ПМЭФ
РФПИ планирует подписать более десяти соглашений на ПМЭФ - 18.06.2025, ПРАЙМ
РФПИ планирует подписать более десяти соглашений на ПМЭФ
Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T08:32+0300
2025-06-18T08:32+0300
2025-06-18T08:32+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Ожидается подписание более 10 соглашений с российскими и зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Он отметил, что проекты затронут широкий спектр сфер: транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование. Кроме того, в рамках форума РФПИ проведет более 10 встреч с партнерами фонда из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран. "Видим устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Особенно активны государства Глобального Юга", - подчеркнул Дмитриев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, кирилл дмитриев, рфпи
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
РФПИ планирует подписать более десяти соглашений на ПМЭФ
Дмитриев: РФПИ планирует подписать более десяти соглашений на ПМЭФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций планирует подписать более 10 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), написал глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Ожидается подписание более 10 соглашений с российскими и зарубежными партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и ряда других стран", - написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что проекты затронут широкий спектр сфер: транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.
Кроме того, в рамках форума РФПИ проведет более 10 встреч с партнерами фонда из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран.
"Видим устойчивый интерес иностранных инвесторов к российскому рынку. Особенно активны государства Глобального Юга", - подчеркнул Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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