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В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики
В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики - 18.06.2025, ПРАЙМ
В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики
Россия будет сотрудничать с Вьетнамом в сфере фармацевтики, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о партнерстве с вьетнамской фармацевтической... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T12:06+0300
2025-06-18T12:06+0300
пмэф-2025
россия
вьетнам
рфпи
медицина
сотрудничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия будет сотрудничать с Вьетнамом в сфере фармацевтики, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской Good Distribution Partners LLC (GDP), в том числе для поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) расширяет сотрудничество c ведущей частной многопрофильной группой компаний Вьетнама T&amp;T Group и объявляет о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской компанией Good Distribution Partners LLC (GDP) с целью создания центра по продвижению российских и вьетнамских компаний на рынки двух странах в сфере фармацевтики, поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования", - сообщили в фонде в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Компании EOC и GDP осуществляют поставки медицинского оборудования и расходных материалов. Соглашение о сотрудничестве направлено, в том числе, на поддержку экспорта молекул и технологического трансфера в фармацевтической отрасли, а также вывод российских и вьетнамских компаний с соответствующей продукцией на рынки двух стран. "РФПИ сфокусирован на инвестициях в инновационные проекты в фармацевтике и сфере здравоохранения, и соглашение, о котором мы объявляем сегодня, будет способствовать развитию технологических инноваций в этой области как в России, так и во Вьетнаме", - сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. В июне 2024 года РФПИ и T&amp;T Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве, целью которого являются взаимные инвестиции в проекты, способствующие развитию торгово-экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом и созданию новых экспортных возможностей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вьетнам, рфпи, медицина, сотрудничество
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФПИ, медицина, сотрудничество
12:06 18.06.2025
 
В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики

РФПИ: Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере фармацевтики через поставки лекарств

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФармацевтическая фабрика
Фармацевтическая фабрика - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия будет сотрудничать с Вьетнамом в сфере фармацевтики, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской Good Distribution Partners LLC (GDP), в том числе для поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе РФПИ.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) расширяет сотрудничество c ведущей частной многопрофильной группой компаний Вьетнама T&T Group и объявляет о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской компанией Good Distribution Partners LLC (GDP) с целью создания центра по продвижению российских и вьетнамских компаний на рынки двух странах в сфере фармацевтики, поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования", - сообщили в фонде в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Компании EOC и GDP осуществляют поставки медицинского оборудования и расходных материалов. Соглашение о сотрудничестве направлено, в том числе, на поддержку экспорта молекул и технологического трансфера в фармацевтической отрасли, а также вывод российских и вьетнамских компаний с соответствующей продукцией на рынки двух стран.
"РФПИ сфокусирован на инвестициях в инновационные проекты в фармацевтике и сфере здравоохранения, и соглашение, о котором мы объявляем сегодня, будет способствовать развитию технологических инноваций в этой области как в России, так и во Вьетнаме", - сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
В июне 2024 года РФПИ и T&T Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве, целью которого являются взаимные инвестиции в проекты, способствующие развитию торгово-экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом и созданию новых экспортных возможностей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подготовка к ПМЭФ-2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
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