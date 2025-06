https://1prime.ru/20250618/rfpi-858611496.html

В РФПИ сообщили о начале сотрудничества РФ и Вьетнама в сфере фармацевтики

пмэф-2025

россия

вьетнам

рфпи

медицина

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/83392/98/833929807_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_b4688bfc98ae1bccec5c19cd07b695d9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия будет сотрудничать с Вьетнамом в сфере фармацевтики, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской Good Distribution Partners LLC (GDP), в том числе для поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования, сообщили в пресс-службе РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) расширяет сотрудничество c ведущей частной многопрофильной группой компаний Вьетнама T&T Group и объявляет о партнерстве с вьетнамской фармацевтической компанией EOC Vietnam Pharmaceutical Co. (EOC) и российской компанией Good Distribution Partners LLC (GDP) с целью создания центра по продвижению российских и вьетнамских компаний на рынки двух странах в сфере фармацевтики, поставок инновационных лекарств и медицинского оборудования", - сообщили в фонде в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Компании EOC и GDP осуществляют поставки медицинского оборудования и расходных материалов. Соглашение о сотрудничестве направлено, в том числе, на поддержку экспорта молекул и технологического трансфера в фармацевтической отрасли, а также вывод российских и вьетнамских компаний с соответствующей продукцией на рынки двух стран. "РФПИ сфокусирован на инвестициях в инновационные проекты в фармацевтике и сфере здравоохранения, и соглашение, о котором мы объявляем сегодня, будет способствовать развитию технологических инноваций в этой области как в России, так и во Вьетнаме", - сообщил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. В июне 2024 года РФПИ и T&T Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве, целью которого являются взаимные инвестиции в проекты, способствующие развитию торгово-экономического взаимодействия между Россией и Вьетнамом и созданию новых экспортных возможностей. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

вьетнам

