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Российский ритейлер Modi открыл первый магазин за границей

Российский ритейлер Modi открыл первый магазин за границей - 18.06.2025, ПРАЙМ

Российский ритейлер Modi открыл первый магазин за границей

Российский ритейлер Modi открыл первый магазин за границей - в Армении, в планах у компании масштабировать международные точки, рассказали в компании. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T10:03+0300

2025-06-18T10:03+0300

2025-06-18T10:03+0300

экономика

бизнес

россия

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Российский ритейлер Modi открыл первый магазин за границей - в Армении, в планах у компании масштабировать международные точки, рассказали в компании. "Бренд эмоциональных товаров Modi объявил об открытии своего первого магазина в Армении. Это важный шаг в расширении сети на международном рынке, который подтверждает уверенную стратегию развития компании. … Это открытие является частью амбициозной стратегии по расширению присутствия сети в странах СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2025 году компания открыла более 20 магазинов по всей стране, а в планах этого года еще 60 новых точек, включая международные. В ноябре компания сообщила РИА Новости, что в текущем году планирует открыть 100 новых магазинов, а также выйти на рынки Белоруссии и Армении. Розничная сеть Modi развивается с 2017 года. На данный момент открыты более 170 собственных магазинов в 56 городах России, а также развивается франчайзинговая сеть. В Modi представлено 14 товарных категорий: товары для дома и кухни, канцелярия, косметика, бижутерия, товары для праздника, гаджеты, аксессуары, игры и игрушки, товары для путешествий, товары для животных, товары для спорта, продукты, одежда и обувь.

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бизнес, россия