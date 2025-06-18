https://1prime.ru/20250618/roskosmos-858632771.html
Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска
Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска - 18.06.2025, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска
"Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T19:12+0300
2025-06-18T19:12+0300
2025-06-18T19:12+0300
экономика
кирилл дмитриев
роскосмос
илон маск
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/25/842252552_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_dac4d4e3bdcd5ff1efe30537a491b9aa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. "Мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском, в том числе и в космической сфере. "Роскосмос" активно общается с командой Маска", - сказал он в интервью телеканалу НТВ. Глава РФПИ также охарактеризовал Маска как величайшего предпринимателя и отметил тот факт, что он говорит всегда очень прямо. "Это безусловно подкупает интерес очень большого количества людей", - отметил Дмитриев. "Многие говорят про SpaceX, про Tesla, но мало кто знает его Boring Company. Это компания, которая делает туннели - самые эффективные по себестоимости в мире, потому что 10 машин они заменили одной, которая может работать без человека и бурить туннели. Это пример такого технологичного предпринимательства, вроде бы в очень узкой сфере, но тоже очень перспективный и интересный, поэтому мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском", - подчеркнул Дмитриев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250617/kosmos-858570872.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84225/25/842252552_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_2ec5f3844546ded28cf9ba046933cee6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, роскосмос, илон маск
Экономика, Кирилл Дмитриев, Роскосмос, Илон Маск
Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска
Дмитриев сообщил, что "Роскосмос" активно общается с командой Маска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
"Мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском, в том числе и в космической сфере. "Роскосмос" активно общается с командой Маска", - сказал он в интервью телеканалу НТВ.
Глава РФПИ также охарактеризовал Маска как величайшего предпринимателя и отметил тот факт, что он говорит всегда очень прямо. "Это безусловно подкупает интерес очень большого количества людей", - отметил Дмитриев.
"Многие говорят про SpaceX, про Tesla, но мало кто знает его Boring Company. Это компания, которая делает туннели - самые эффективные по себестоимости в мире, потому что 10 машин они заменили одной, которая может работать без человека и бурить туннели. Это пример такого технологичного предпринимательства, вроде бы в очень узкой сфере, но тоже очень перспективный и интересный, поэтому мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском", - подчеркнул Дмитриев.
Нацпроект по космосу утвердили у президента, заявил глава "Роскосмоса"
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.