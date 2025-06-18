https://1prime.ru/20250618/roskosmos-858632771.html

Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска

Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска - 18.06.2025, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал об общении "Роскосмоса" с командой Маска

"Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T19:12+0300

2025-06-18T19:12+0300

2025-06-18T19:12+0300

экономика

кирилл дмитриев

роскосмос

илон маск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. "Роскосмос" активно общается с командой американского предпринимателя Илона Маска по вопросам сотрудничества в космической сфере, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на ПМЭФ. "Мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском, в том числе и в космической сфере. "Роскосмос" активно общается с командой Маска", - сказал он в интервью телеканалу НТВ. Глава РФПИ также охарактеризовал Маска как величайшего предпринимателя и отметил тот факт, что он говорит всегда очень прямо. "Это безусловно подкупает интерес очень большого количества людей", - отметил Дмитриев. "Многие говорят про SpaceX, про Tesla, но мало кто знает его Boring Company. Это компания, которая делает туннели - самые эффективные по себестоимости в мире, потому что 10 машин они заменили одной, которая может работать без человека и бурить туннели. Это пример такого технологичного предпринимательства, вроде бы в очень узкой сфере, но тоже очень перспективный и интересный, поэтому мы видим возможность сотрудничать с Илоном Маском", - подчеркнул Дмитриев. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250617/kosmos-858570872.html

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кирилл дмитриев, роскосмос, илон маск