https://1prime.ru/20250618/rossija-858595952.html

Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза

Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза - 18.06.2025, ПРАЙМ

Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза

Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза в 1,5 раза в годовом выражении, основным покупателем оставалась Польша, следует из анализа РИА... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T02:15+0300

2025-06-18T02:15+0300

2025-06-18T02:15+0300

экономика

мировая экономика

польша

москва

италия

ес

евростат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858595952.jpg?1750202144

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза в 1,5 раза в годовом выражении, основным покупателем оставалась Польша, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине весны российский экспорт удобрений в ЕС составил 135,6 миллиона евро против 91,9 миллиона годом ранее. Доля России в европейских закупках составила 25,1%, хотя еще годом ранее она была значительно ниже - 19,1%. Главным покупателем остается Польша, чей импорт за год вырос в 2,4 раза и составил 45,9 миллиона евро. Италия ввезла удобрений из России на 22,5 миллиона евро против 12,5 миллиона годом ранее, а Нидерланды увеличили закупки до 12,8 миллиона евро против 2,6 миллиона. Сильнее всего импорт нарастила Латвия - сразу в 68 раз, до 1,7 миллиона евро, а также Болгария - в 7,5 раза, до 5,3 миллиона евро, и Литва - в 5,4 раза, до 5,1 миллиона. В то же время Франция, наоборот, прекратила закупки российских удобрений, а Германия сократила почти вдвое - до 9,2 миллиона евро. Совет ЕС на прошлой неделе утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщается, что новые меры будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам".

польша

москва

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, польша, москва, италия, ес, евростат