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Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза
Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза
Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза в 1,5 раза в годовом выражении, основным покупателем оставалась Польша, следует из анализа РИА... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T02:15+0300
2025-06-18T02:15+0300
экономика
мировая экономика
польша
москва
италия
ес
евростат
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза в 1,5 раза в годовом выражении, основным покупателем оставалась Польша, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в середине весны российский экспорт удобрений в ЕС составил 135,6 миллиона евро против 91,9 миллиона годом ранее. Доля России в европейских закупках составила 25,1%, хотя еще годом ранее она была значительно ниже - 19,1%. Главным покупателем остается Польша, чей импорт за год вырос в 2,4 раза и составил 45,9 миллиона евро. Италия ввезла удобрений из России на 22,5 миллиона евро против 12,5 миллиона годом ранее, а Нидерланды увеличили закупки до 12,8 миллиона евро против 2,6 миллиона. Сильнее всего импорт нарастила Латвия - сразу в 68 раз, до 1,7 миллиона евро, а также Болгария - в 7,5 раза, до 5,3 миллиона евро, и Литва - в 5,4 раза, до 5,1 миллиона. В то же время Франция, наоборот, прекратила закупки российских удобрений, а Германия сократила почти вдвое - до 9,2 миллиона евро. Совет ЕС на прошлой неделе утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщается, что новые меры будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам".
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мировая экономика, польша, москва, италия, ес, евростат
Экономика, Мировая экономика, ПОЛЬША, МОСКВА, ИТАЛИЯ, ЕС, Евростат
02:15 18.06.2025
 
Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в ЕС в 1,5 раза

Евростат: Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в Европу в 1,5 раза

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила экспорт удобрений в страны Евросоюза в 1,5 раза в годовом выражении, основным покупателем оставалась Польша, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в середине весны российский экспорт удобрений в ЕС составил 135,6 миллиона евро против 91,9 миллиона годом ранее. Доля России в европейских закупках составила 25,1%, хотя еще годом ранее она была значительно ниже - 19,1%.
Главным покупателем остается Польша, чей импорт за год вырос в 2,4 раза и составил 45,9 миллиона евро. Италия ввезла удобрений из России на 22,5 миллиона евро против 12,5 миллиона годом ранее, а Нидерланды увеличили закупки до 12,8 миллиона евро против 2,6 миллиона.
Сильнее всего импорт нарастила Латвия - сразу в 68 раз, до 1,7 миллиона евро, а также Болгария - в 7,5 раза, до 5,3 миллиона евро, и Литва - в 5,4 раза, до 5,1 миллиона. В то же время Франция, наоборот, прекратила закупки российских удобрений, а Германия сократила почти вдвое - до 9,2 миллиона евро.
Совет ЕС на прошлой неделе утвердил введение с 1 июля новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. Сообщается, что новые меры будут строго контролироваться, чтобы "не нанести вред европейским фермерам".
 
ЭкономикаМировая экономикаПОЛЬШАМОСКВАИТАЛИЯЕСЕвростат
 
 
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