https://1prime.ru/20250618/rossija-858596410.html
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан
Россия в январе-апреле этого года нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T03:16+0300
2025-06-18T03:16+0300
2025-06-18T03:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
москва
турция
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858596410.jpg?1750205764
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле этого года нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия в отчетном периоде обеспечила треть потребностей Казахстана в импортных яйцах. По объему поставок в деньгах страна уступила лишь Турции - 45% зарубежных яиц на казахских прилавках были в январе-апреле турецкого происхождения.
Кроме того, положительную динамику поставок показали некоторые другие продукты питания. Так, Россия нарастила экспорт молока и сливок на 11%, до 7,3 миллиона долларов, сгущенка в отчетном периоде скакнула на 22%, до 12,8 миллиона долларов, сливочное масло - на 8%, до 1,5 миллиона долларов, сыры и творог - на 14%, до 28 миллионов долларов.
В то же время, ослаб, например, интерес казахов к российскому меду - его поставки по сравнению с прошлым годом снизились на треть, до 169,7 тысячи долларов.
казахстан
москва
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, казахстан, москва, турция
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, ТУРЦИЯ
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан
Россия в январе-апреле нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле этого года нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия в отчетном периоде обеспечила треть потребностей Казахстана в импортных яйцах. По объему поставок в деньгах страна уступила лишь Турции - 45% зарубежных яиц на казахских прилавках были в январе-апреле турецкого происхождения.
Кроме того, положительную динамику поставок показали некоторые другие продукты питания. Так, Россия нарастила экспорт молока и сливок на 11%, до 7,3 миллиона долларов, сгущенка в отчетном периоде скакнула на 22%, до 12,8 миллиона долларов, сливочное масло - на 8%, до 1,5 миллиона долларов, сыры и творог - на 14%, до 28 миллионов долларов.
В то же время, ослаб, например, интерес казахов к российскому меду - его поставки по сравнению с прошлым годом снизились на треть, до 169,7 тысячи долларов.