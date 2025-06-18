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Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан
Россия в январе-апреле этого года нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T03:16+0300
2025-06-18T03:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
казахстан
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле этого года нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики. Россия в отчетном периоде обеспечила треть потребностей Казахстана в импортных яйцах. По объему поставок в деньгах страна уступила лишь Турции - 45% зарубежных яиц на казахских прилавках были в январе-апреле турецкого происхождения. Кроме того, положительную динамику поставок показали некоторые другие продукты питания. Так, Россия нарастила экспорт молока и сливок на 11%, до 7,3 миллиона долларов, сгущенка в отчетном периоде скакнула на 22%, до 12,8 миллиона долларов, сливочное масло - на 8%, до 1,5 миллиона долларов, сыры и творог - на 14%, до 28 миллионов долларов. В то же время, ослаб, например, интерес казахов к российскому меду - его поставки по сравнению с прошлым годом снизились на треть, до 169,7 тысячи долларов.
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россия, мировая экономика, казахстан, москва, турция
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА, ТУРЦИЯ
03:16 18.06.2025
 
Россия в январе-апреле вдвое увеличила поставки яиц в Казахстан

Россия в январе-апреле нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле этого года нарастила поставки яиц в Казахстан в денежном выражении вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства республики.
Россия в отчетном периоде обеспечила треть потребностей Казахстана в импортных яйцах. По объему поставок в деньгах страна уступила лишь Турции - 45% зарубежных яиц на казахских прилавках были в январе-апреле турецкого происхождения.
Кроме того, положительную динамику поставок показали некоторые другие продукты питания. Так, Россия нарастила экспорт молока и сливок на 11%, до 7,3 миллиона долларов, сгущенка в отчетном периоде скакнула на 22%, до 12,8 миллиона долларов, сливочное масло - на 8%, до 1,5 миллиона долларов, сыры и творог - на 14%, до 28 миллионов долларов.
В то же время, ослаб, например, интерес казахов к российскому меду - его поставки по сравнению с прошлым годом снизились на треть, до 169,7 тысячи долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКАЗАХСТАНМОСКВАТУРЦИЯ
 
 
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