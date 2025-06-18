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Экспорт автомобилей из Японии в Россию в мае упал на 8,4%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в мае упал на 8,4% - 18.06.2025, ПРАЙМ

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в мае упал на 8,4%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию в мае упал на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, мотоциклов – на 55,9%, но вырос экспорт пластмасс на... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T03:31+0300

2025-06-18T03:31+0300

2025-06-18T03:31+0300

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ТОКИО, 18 июн – ПРАЙМ. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в мае упал на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, мотоциклов – на 55,9%, но вырос экспорт пластмасс на 830%, бумаги – на 323,1%, такие данные внешнеторговой статистики обнародовало министерство финансов Японии. При этом отмечен рост на 3000% экспорта компьютеров, но в графе "количество" стоит "ноль", что означает, что поставлено было менее 1000 штук. На 189,3% вырос экспорт в РФ резиновых изделий. На 8,5% упали в мае поставки в Россию медизделий, на 12% - электрогенераторов, на 21% - автозапчастей Экспорт из Японии в Россию в мае вырос на 5,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составляет 29,27 миллиардов иен (201,5 миллиона долларов). Импорт из России вырос в мае на 12,1% год к году и составил 72,1 миллиарда иен (495,36 миллиона долларов).

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бизнес, мировая экономика, япония, токио, рф, минфин японии