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Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника
Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника
Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T04:16+0300
2025-06-18T04:16+0300
экономика
мировая экономика
индонезия
китай
юар
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю лишь Индонезии и Китаю, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные по стоимости товаров в этих странах.  Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб (500 г), сыр и ветчина (оба - 200 г), яблоки (500 г), вода (3 л), плед (1 шт, размером 150 на 200 см).  В среднем в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара. Кроме указанных, еще в пяти государствах  - представителях сильнейших экономик мира "пикничный набор" обойдется дешевле среднего. Это ЮАР (15,3 доллара), Индия (16 долларов), Бразилия (17,7 доллара), Мексика (18,8 доллара) и Турция (19 долларов). В оставшихся участниках G20 стоимость такого набора уже чуть дороже. Например, во Франции придется раскошелиться на 20,6 доллара, в Аргентине - на 20,9, в Саудовской Аравии - на 21,3, в Италии - на 22,2, в Японии - на 22,7, в Австралии - на 23,2 доллара, в Германии - примерно на столько же (23,3 доллара). А в тройку "антилидеров" с самыми дорогими пикничными наборами вошли США (25,4 доллара), Южная Корея (26,5 доллара) и Канада (27,3 доллара). Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день пикника. В этот день принято проводить время на природе, наслаждаясь едой и компанией на свежем воздухе.
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192
40
192
40
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мировая экономика, индонезия, китай, юар
Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, ЮАР
04:16 18.06.2025
 
Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника

Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю лишь Индонезии и Китаю, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные по стоимости товаров в этих странах.
 Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб (500 г), сыр и ветчина (оба - 200 г), яблоки (500 г), вода (3 л), плед (1 шт, размером 150 на 200 см).
 В среднем в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара.
Кроме указанных, еще в пяти государствах  - представителях сильнейших экономик мира "пикничный набор" обойдется дешевле среднего. Это ЮАР (15,3 доллара), Индия (16 долларов), Бразилия (17,7 доллара), Мексика (18,8 доллара) и Турция (19 долларов).
В оставшихся участниках G20 стоимость такого набора уже чуть дороже. Например, во Франции придется раскошелиться на 20,6 доллара, в Аргентине - на 20,9, в Саудовской Аравии - на 21,3, в Италии - на 22,2, в Японии - на 22,7, в Австралии - на 23,2 доллара, в Германии - примерно на столько же (23,3 доллара).
А в тройку "антилидеров" с самыми дорогими пикничными наборами вошли США (25,4 доллара), Южная Корея (26,5 доллара) и Канада (27,3 доллара).
Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день пикника. В этот день принято проводить время на природе, наслаждаясь едой и компанией на свежем воздухе.
 
ЭкономикаМировая экономикаИНДОНЕЗИЯКИТАЙЮАР
 
 
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