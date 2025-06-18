https://1prime.ru/20250618/rossija-858596953.html

Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника

Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника - 18.06.2025, ПРАЙМ

Россия вошла в тройку стран с самой доступной стоимостью пикника

Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T04:16+0300

2025-06-18T04:16+0300

2025-06-18T04:16+0300

экономика

мировая экономика

индонезия

китай

юар

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858596953.jpg?1750209389

МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия вошла в тройку стран среди крупнейших экономик мира с самой доступной стоимостью минимального набора для пикника на природе, уступив по этому показателю лишь Индонезии и Китаю, подсчитало РИА Новости, изучив открытые данные по стоимости товаров в этих странах. Стоимость набора рассчитана исходя из включения в него следующих товаров: хлеб (500 г), сыр и ветчина (оба - 200 г), яблоки (500 г), вода (3 л), плед (1 шт, размером 150 на 200 см). В среднем в странах "Большой двадцатки" такой набор товаров обойдется в 19,8 доллара. Доступнее всего с точки зрения цены будет провести досуг, поедая сендвичи на природе, в Индонезии (9,1 доллара) и Китае (12 долларов). Россия замыкает тройку лидеров с показателем в 14,8 доллара. Кроме указанных, еще в пяти государствах - представителях сильнейших экономик мира "пикничный набор" обойдется дешевле среднего. Это ЮАР (15,3 доллара), Индия (16 долларов), Бразилия (17,7 доллара), Мексика (18,8 доллара) и Турция (19 долларов). В оставшихся участниках G20 стоимость такого набора уже чуть дороже. Например, во Франции придется раскошелиться на 20,6 доллара, в Аргентине - на 20,9, в Саудовской Аравии - на 21,3, в Италии - на 22,2, в Японии - на 22,7, в Австралии - на 23,2 доллара, в Германии - примерно на столько же (23,3 доллара). А в тройку "антилидеров" с самыми дорогими пикничными наборами вошли США (25,4 доллара), Южная Корея (26,5 доллара) и Канада (27,3 доллара). Сегодня, 18 июня, отмечается Международный день пикника. В этот день принято проводить время на природе, наслаждаясь едой и компанией на свежем воздухе.

индонезия

китай

юар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, индонезия, китай, юар