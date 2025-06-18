https://1prime.ru/20250618/rossija-858598652.html

В России рассказали, где можно вкусно и интересно отдохнуть

В России рассказали, где можно вкусно и интересно отдохнуть - 18.06.2025, ПРАЙМ

В России рассказали, где можно вкусно и интересно отдохнуть

Россия таит в себе множество неочевидных локаций, способных удивить своей гастросоставляющей; вкусно и интересно отдохнуть, а также проникнуться культурой... | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T06:50+0300

2025-06-18T06:50+0300

2025-06-18T06:50+0300

бизнес

россия

экономика

башкирия

нижний новгород

красноярск

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. Россия таит в себе множество неочевидных локаций, способных удивить своей гастросоставляющей; вкусно и интересно отдохнуть, а также проникнуться культурой многонациональной страны можно в Нижнем Новгороде, Красноярске, Кольском полуострове, Калининграде и Башкирии, рассказал РИА Новости основатель и владелец ресторанов Fresco и Fresco Asia, создатель гастроужинов WD Fest Хайям Аминов. "Нижний Новгород летом превращается в одну из самых живописных точек на карте российского туризма. С точки зрения гастрономии этот город раскрывает уже ставший популярным тренд на переосмысление традиционной русской кухни. Привычные рецепты преподносятся в авторском формате: борщ с печеной свеклой, копченой сметаной, пирожки с щукой и крапивой и многое другое", - сообщил Аминов. Он отметил, что летом в Нижнем Новгороде проходят уличные фестивали еды, например "Гастрономическая Рождественская". С 1 июня по 31 августа на Рождественской улице можно попробовать пирожки с различными начинками, блины с икрой, познакомиться с авторскими видами сыров и многими другими локальными продуктами. Ресторатор добавил, что туристам стоит присмотреться и Красноярску. Это не только географический центр России, но и место для нестандартного отдыха, чтобы соприкоснуться с природой и новыми вкусами. "Летом знакомство с локальной кухней идеально начать с одного из самых необычных гастрофестивалей страны — "диких" ужинов на территории бывшего мраморного карьера Нарва. Фестиваль проходит каждую субботу с 7 июня по 26 июля. Шеф-повара со всей России готовят блюда на открытом огне, используя локальные продукты. Здесь можно попробовать оленину, нельму (сибирская рыба), морошку, крапиву, таежную кашу", - рассказал Аминов. Еще одно место для гастрономических открытий - Кольский полуостров. "Главное богатство региона — дары севера: морская рыба и ежи, гребешки, крабы, ягоды и травы. Все чаще местные продукты становятся ингредиентами блюд высокой кухни, и это хорошо заметно по меню мурманских ресторанов. Стоит обратить внимание и на Gastro Industry Fest в поселке Никель, который состоится 30 августа. На фестивале проходят мастер-классы по приготовлению арктических коктейлей, есть множество фудкортов, чтобы насладиться местной гастрономией", - сообщил ресторатор. КАЛИНИНГРАД И БАШКИРИЯ За удивлениями в гастрокультуре можно отправиться и в Калининградскую область. Кухня региона вдохновлена локальными специалитетами: можно попробовать угря, камбалу, кильку, мидии и нежное мясо с ферм. "Дополняют блюда балтийские вина и сидры. Для туристов есть гастротуры, маршрут которых пролегает через рыбацкие деревни. Здесь можно познакомиться с местной жизнью, поучаствовать в дегустациях, попробовать разнообразные виды рыбы и домашних солений", - посоветовал Аминов. Башкирия — регион для любителей активного отдыха, необычной природы и самобытной культуры. В июне, после окончания весенних полевых работ, проходит праздник Сабантуй. Народные песни, ярмарки и спортивные состязания сопровождаются традиционными угощениями: эчпочмаки (пирожки с картофелем и мясом), чак-чак, плов и чай с ароматными травами, сообщил ресторатор. Он посоветовал привезти из Башкирии пергу ("пчелиный хлеб"), курт (сушенные шарики из кислого молока) и казы (колбаса из конины).

башкирия

нижний новгород

красноярск

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бизнес, россия, башкирия, нижний новгород, красноярск