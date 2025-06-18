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В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России - 18.06.2025, ПРАЙМ
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В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России
В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России - 18.06.2025, ПРАЙМ
В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России
Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T15:47+0300
2025-06-18T15:47+0300
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. "Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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европа
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россия, европа, ес, валдай
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Валдай
15:47 18.06.2025
 
В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России

Главный редактор Die Weltwoche Кеппель: отвернуться от РФ было ошибкой для ЕС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
#Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025.
"Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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