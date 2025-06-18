https://1prime.ru/20250618/rossiya-858624685.html

В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России

В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России - 18.06.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии назвали ошибкой решение Европы отвернуться от России

Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. | 18.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-18T15:47+0300

2025-06-18T15:47+0300

2025-06-18T15:47+0300

политика

россия

европа

ес

валдай

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_affe11222e103e7fffd7e5fbd9181d0e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. "Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250611/vooruzheniya-858409539.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европа, ес, валдай