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Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, заявил Шохин - 18.06.2025, ПРАЙМ
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Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, заявил Шохин
Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, заявил Шохин - 18.06.2025, ПРАЙМ
Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, заявил Шохин
Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, но планирует уточнять параметры достижения углеродной нейтральности, заявил на ПМЭФ президент... | 18.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-18T16:24+0300
2025-06-18T16:24+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, но планирует уточнять параметры достижения углеродной нейтральности, заявил на ПМЭФ президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Из Парижского соглашения выходить не будем, но будем конкретизировать траекторию выхода на углеродную нейтральность", - сказал он, выступая на сессии "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством". Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, сша, париж, китай, александр шохин, дональд трамп, оон
РОССИЯ, США, Париж, КИТАЙ, Александр Шохин, Дональд Трамп, ООН
16:24 18.06.2025
 
Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, заявил Шохин

Глава РСПП Шохин: Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату

© Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РСПП Александр Шохин
Президент РСПП Александр Шохин
© Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - ПРАЙМ. Россия не будет выходить из Парижского соглашения по климату, но планирует уточнять параметры достижения углеродной нейтральности, заявил на ПМЭФ президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Из Парижского соглашения выходить не будем, но будем конкретизировать траекторию выхода на углеродную нейтральность", - сказал он, выступая на сессии "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством".
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. В конце января, вскоре после вступления в должность президента США Дональда Трампа, ООН получила письмо от США, что Вашингтон выйдет из Парижского соглашения по климату 27 января 2026 года.
Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ТЭЦ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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